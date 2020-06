Trenta bodes cancel·lades pel coronavirus

Els casaments tornaran aquest proper cap de setmana a l’Ajuntament de Sabadell. La declaració de l’estat d’alarma ha obligat a ajornar fins a 30 casaments en els gairebé tres mesos que haurà estat vigent, tot plegat en un període en què l’Ajuntament ha estat tancat i els actes adreçats a la ciutadania no han pogut dur-se a terme.

De fet, el darrer casament es va celebrar el 29 de febrer, abans fins i tot que es declarés l’estat d’alarma. “Es van començar a emetre recomanacions just abans que es declarés sobre la necessitat d’ajornar qualsevol acte que es fes amb gent, i els mateixos nuvis ens trucaven preguntant què calia fer”, explica el portaveu i primer tinent d’alcaldessa, Pol Gibert.

Ara, però, amb l’evolució de les fases de la desescalada, s’han començat a reprogramar els casaments. No obstant això, no tots els que estaven previstos s’han reassignat, ja que la resta dels preparatius no s’han pogut redefinir o bé perquè els mateixos nuvis no han sol·licitat una nova data.

Com seran els nous casaments?

Una de les afectacions principals de la nova situació és la necessitat de dibuixar de nou els espais on es poden dur a terme les cerimònies, i això implica que ara tots els casaments, de manera volguda o no, seran íntims. Els aforaments s’han restringit, de manera que la capacitat de les sales on es duen a terme els enllaços han hagut d’adaptar-se a les exigències sanitàries.

La sala principal dels casaments a l’Ajuntament és el Saló de Plens. En aquest espai ha calgut recol·locar les cadires i repensar en quines zones es poden ubicar els convidats i en quines no.

“Ha calgut canviar la distribució de les cadires per mantenir la distància de seguretat necessària entre els convidats, amb moltes menys persones a l’àrea destinada al públic, on de cada tres cadires se n’ha deixat només una”, detalla Gibert. Això ha fet que si fins ara l’aforament era de 80 persones, ara el càlcul implica que només hi tinguin cabuda unes 30.

Tot i això, s’està acabant de treballar per, d’acord amb l’espai de què es disposa, es pot comptar amb la presència de més convidats, o fins i tot menys. En aquesta sala, a més, hi ha les bancades destinades als regidors, situades a banda i banda de la sala, que també podrien aprofitar-se per acollir els assistents a la cerimònia.

Un altre dels espais de l’Ajuntament que s’utilitza per celebrar enllaços, si bé no és tan conegut com el principal, és la Sala de Govern, situada al primer pis, i que permet fer casaments de format més reduït. En aquest espai es calcula que hi podrien caber fins a 10 persones.

D’aquesta manera, el consistori recuperarà les cerimònies dissabte, i ho farà amb els dos primers enllaços, que ajudaran que tot sembli una mica més quotidià.

