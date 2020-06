Mariona Creus substitueix Modesto Custodio al Parc Taulí

El Departament de Salut ha nomenat aquest dimarts a la tarda Mariona Creus com a nova presidenta del Consell de Govern de la Corporació Sanitària Parc Taulí. Ho fa després que el fins ara president, Modesto Custodio, ha presentat la seva dimissió a càrrec.

Segons informa el departament en un comunicat, el Servei Català de la Salut ha optat per una especialista en gestió sanitària i amb una àmplia experiència per presidir el consorci. “Creus destaca per la seva trajectòria en l’àmbit de la gestió i la infermeria, ha estat presidenta del Col·legi d’Infermeria de Barcelona, degana del Consell de col·legis d’infermeria de Catalunya i disposa, entre altres títols, d’un màster en gestió sanitària”, assenyala en el text.

La nova presidenta del consorci, a més, te un estreta vinculació amb la ciutat i amb el seu teixit associatiu. Creus rellevarà, així, del càrrec al fins ara president del Consell, Modesto Custodio. “El Departament de Salut agraeix la tasca realitzada per Custodio i obre una nova etapa liderada per la qui serà la primera dona presidint el consorci sanitari”, s’apunta en el comunicat.

