El moment de reprendre les obres

Tenim la fase 3 a tocar. Si passa el que hauria de passar, aquest dijous mateix ja estarem al final d’aquesta desescalada, que donarà pas a la ‘nova normalitat’. Hauran estat més de tres mesos de parlar i pensar només en una cosa: la pandèmia i les seves conseqüències –la crisi sanitària i econòmica–. Tot i que amb franges horàries, ja fa unes setmanes que els sabadellencs hem sortit al carrer i hem vist com la ciutat s’havia quedat aturada en el temps.

Després de l’obertura dels comerços, de les terrasses, dels restaurants i de les oficines, és necessari fer un pas més per activar la ciutat i continuar amb la gestió de l’espai públic. L’Ajuntament de Sabadell va iniciar ahir la renovació de 152 parcs infantils aprofitant que encara estan tancats com a mesura de seguretat per la Covid-19. Es tracta d’una iniciativa que agrairan molts veïns, que havien reclamat sovint aquestes millores. Però no ens podem oblidar d’altres projectes urbanístics que queden pendents i que la crisi del coronavirus els ha retardat encara més. És el moment de reprendre i enllestir les obres del parc de les Aigües, la unió de Can Feu i Gràcia, la plaça de Lisboa i el carrer d’Onyar.

