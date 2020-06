Comença la renovació dels 152 parcs infantils

És la primera actuació del programa Fem barri. A partir d’avui, s’inicia la renovació dels 152 parcs infantils de Sabadell –un 60% del total–, unes obres que s’allargaran a diversos barris de la ciutat i que preveuen finalitzar al novembre d’aquest mateix any. La majoria d’actuacions contemplen una renovació parcial dels espais. A 14 dels 152 parcs, però, la remodelació és total.

Així ho ha anunciat l’alcaldessa de la ciutat, Marta Farrés, en la inauguració de les obres del parc de la Roureda. Les obres començaran, precisament, als parcs on la remodelació sigui total. “Aprofitem que es mantenen els parcs tancats per la crisi sanitària per iniciar les obres. No esperarem a que obrin per tornar-los a tancar”, ha expressat Farrés. Aquesta setmana també s’inicia la remodelació de la plaça de Vila Arrufat.

“Fa molt que ho esperem i celebrem que comenci. Feia falta. I no només als parcs de la ciutat”, explica Mar Ramírez, presidenta de l’associació de veïns de la Roureda. Les necessitats a aquest barri, però, són moltes altres: voreres i asfaltats fets malbé, per exemple.

Publicitat

Aquesta iniciativa, propulsada per l’anterior equip de govern, és la punta de l’iceberg de Fem barri, un pla de xoc que contempla la millora de l’espai públic dels diferents districtes de Sabadell. “L’espai públic és un dels grans dèficits de Sabadell”, ha reconegut l’alcaldessa, que ha afegit que “no poden haver diferències entre zones de Sabadell”. La primera aposta del programa tindrà un cost d’1,6 milions d’euros.

Altres punts a atendre

Les prioritats de l’Ajuntament pel que fa a espai públic són el reforç de la neteja pública, que s’ha intensificat durant la pandèmia, la reparació de places, asfaltat i voreres deteriorades i jardineria. “Les replantacions a parcs i places és important, cal guanyar elements de jardineria per dignificar la ciutat”, diu Farrés.

La reposició d’arbres als escocells buits, una de les principals reivindicacions de les associacions veïnals del conjunt de Sabadell, encara no està confirmat: “Ho estem intentant”, aposta.

Publicitat