Estiu de cine a la fresca, gastronomia i música en directe a Castellar

Els carrers i places de Castellar no es buidaran aquest estiu. La vila ja ho té tot a punt per donar el tret de sortida a la programació de les Nits d’Estiu d’enguany, que inclou una vuitantena de propostes entre les quals destaquen un any més el cicle de concerts protagonitzats per dones FemFestival i la iniciativa cultural i gastronòmica Tast d’Estiu, que agafa el relleu de l'exitós CorreTapa.

Així, el Tast d’Estiu celebrarà la sisena edició els dies 27 i 28 de juny a la plaça de Catalunya. Enguany, una desena d'establiments locals oferiran les seves propostes gastronòmiques entre les vuit del vespre i la mitjanit als estands de degustació que s’habilitaran per a l’ocasió. Tot, acompanyat d’una oferta cultural que amenitzarà els tastos i que consistirà en l’espectacle itinerant d’Iguana Fine i la música de la DJ Lady Avocado divendres i, dissabte, en la proposta de circ Dolce & Salato, de Circo Carpa Diem, i la música de JordiO de Pinchadiscos DJs.

La setmana següent, del 3 al 6 de juliol, Castellar s’omplirà de talent artístic femení i feminista amb les propostes del FemFestival. Enguany, la cinquena edició del festival -que es trasllada majoritàriament la plaça de la Fàbrica Nova- inclou una programació amb les actuacions internacionals de la cantant, compositora i contrabaixista Tonina i del col·lectiu musical colombià Flor de Lava. També hi seran la cantautora vallesana Laura Garriga, el sextet barceloní Al·lèrgiques al pol·len i la cantant castellarenca Mar Plaza. A banda dels concerts, el certamen proposa tres activitats més: un vespre amb música de la DJ MBB; un vespre d’humor amb micro obert i els monòlegs de Sònia Suñé, Carmensita Ye-yé i Anna Flavià; i un vespre de trivial a càrrec del Col·lectiu Aspàsia amb preguntes sobre música, dona i LGTBIQ+.

Inici de les Nits d’Estiu

Les Nits d’Estiu ja comencen aquest pròxim cap de setmana amb diferents activitats com ara la celebració del Dia Mundial de la Música, un vespre de concerts dissabte 21 de juny, a partir de les 19 hores a la plaça d’El Mirador que retrà homenatge a Xesco Boix amb motiu de l'exposició de l'Espai Sales d'El Mirador que es pot visitar fins al divendres 27 de juny. L’acte, presentat per Rosa Fité, comptarà amb la participació de diferents formacions musicals i corals castellarenques. L’inici de les Nits d’Estiu coincideix amb la celebració de Sant Joan, del 21 al 24 de juny amb la Festa de Can Carner i dilluns 23 de juny amb l’Arribada de la Flama del Canigó.

Altres propostes

Entre la vuitantena d’activitats que s’inclouen a l’agenda destaca el concert que oferiran als jardins del Palau Tolrà l’Ayrshire Fiddle Orchestra d’Escòcia, la Jove Orquestra de Castellar i l’Orquestra Juvenil Conservatori Sant Cugat. Es tracta d’una actuació organitzada per Acció Musical Castellar, amb la col·laboració de l’Ajuntament, que és fruit d’un intercanvi entre la formació escocesa i les formacions vallesanes.

A més, no faltaran algunes propostes que es repeteixen, com les sardanes a la plaça d’El Mercat enguany amb les cobles La Principal de la Bisbal, La Principal del Llobregat, Lluïsos de Taradell, Montgrins i Ciutat de Girona.

Cinema a la fresca, revetlles i altres propostes

També hi haurà sessions de cinema a la fresca a la plaça de Cal Calissó els divendres 11, 18 i 25 de juliol, 1 d’agost i 5 de setembre a les 22 hores, amb les projeccions, respectivament, de Dune: Parte Dos, Saben aquell, Robot Dreams, Siempre nos quedarà mañana i El 47.





A més, Comerç Castellar tornarà a treure les botigues al carrer els dies 27 i 28 de juny amb la proposta “Botigues a la fresca!”, i la plaça de Catalunya acollirà els dijous de juliol, a les 20.30 hores, classes d’inici de salsa i batxata, enguany impartides per Anaïs Bellmunt i Kilian Bellmunt.

Tampoc faltaran les diferents revetlles i festes d’associacions de veïns que tindran lloc durant el mes de juliol, com són les de Sant Feliu del Racó, Can Font – Ca n’Avellaneda, l’Associació del Centre, l’Agrupació de Veïns del Pla i el veïnat del carrer de Josep Maria Valls, a més de diverses activitats a Cal Calissó i L’Alcavot.

Finalment, entre les activitats puntuals que es repetiran aquest any hi ha la projecció dels curtmetratges guanyadors de la 9a edició del VOC Festival Òmnium de Curtmetratges del Cicle Gaudí, la Caminada Sota la lluna o un concert als Horts de Puigvert.