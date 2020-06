Buch diu que expulsarà els Mossos de l’agressió racista a un sabadellenc

El conseller d’Interior, Miquel Buch, ha assegurat aquest dimecres que quan tinguin constància dels “noms i cognoms” dels agents que van protagonitzar una suposada agressió racista a un jove de Sabadell a Sant Feliu Sasserra (Bages) n’exigirà l’expulsió “immediata” del cos de Mossos d’Esquadra. Durant la sessió de control al govern, Buch ha afirmat que exigirà l’expulsió “immediata” tant dels autors de l’agressió com dels qui la van encobrir. “Ni un bri de confiança amb el racisme i la xenofòbia. La meva trajectòria a l’administració ho avala”, ha avisat.

El conseller ha defensat que va actuar 4 hores després d’escoltar l’àudio de l’agressió per primera vegada i diu que no permetrà que es “malmeti” del nom del cos policial. Buch ha defensat que Interior no tenia coneixement de l’agressió racista del Bages perquè era una investigació del jutjat de Manresa i que l’han coneguda quan han pogut escoltar l’àudio de l’agressió. El titular d’Interior ha estat contundent en dir que el cas el “repugnava”, li feia sentir “vergonya” i que els fets eren “fatigosos” i “il·legals”. Això sí, també ha admès que cal esperar a veure com avança la investigació judicial per determinar la implicació de cada agent en l’agressió i prendre més mesures.

Publicitat

Com a mesura preventiva, Buch ha explicat que s’ha tipificat tots els agents de l’afer amb una falta “greu” i que se’ls ha retirat del servei al carrer. “Treballaran a les oficines fins que no tinguem els autors”, ha explicat. El conseller ha explicat que una de cada quatre hores de formació que es fa als nous agents dels Mossos se centra en continguts al voltant de la deontologia, els Drets Humans i els drets individuals, però que, tot i això, a vegades hi ha persones que “no s’ajusten” a allò que hauria de ser.

D’altra banda, Buch s’ha referit al cas de l’inspector Jordi Arasa i ha assegurat que no se’l va ascendir per motius polítics, sinó que el policia va superar mèrits en un procés de selecció intern.

Publicitat