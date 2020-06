Manel Cervantes (Parc Taulí): “Hi ha casos aïllats, però no rebrots”

El risc de rebrot és molt baix, fins i tot davant la recuperació de la mobilitat a Catalunya. Així ho sosté el cap de Malalties Infeccioses de l’hospital Parc Taulí, Manel Cervantes, que explica que només queden cinc casos de coronavirus actius a l’hospital sabadellenc, lluny dels 631 ingressats en el pic de l’epidèmia (3 d’abril). A principis d’abril, en una entrevista al D.S., l’epidemiòleg ja preveia que la batalla contra el virus acabaria a finals de juny. “Sant Jordi acabarà amb el virus i Sant Joan ho acabarà de cremar tot”, deia aleshores.

Davant de la por del retorn de la malaltia, com ja ha passat a Pequín, Cervantes considera que Sabadell no ha de patir. “Hi ha casos aïllats, però no rebrots”, assegura. L’àrea d’atenció del Taulí –Sabadell i rodalia, amb més de 400.000 habitants– detecta menys de 20 casos cada setmana, tot mentre es fan més de 2.000 proves PCR. “Estem en un risc molt baix, amb menys de 5 casos per cada 100.000 habitants”, afirma. En el punt més crític de l’epidèmia, s’havien arribat a tenir més de 200 malalts actius de Covid-19 per cada 100.000 habitants a la majoria de zones de Sabadell, sent Ca n’Oriac l’indret més afectat de la ciutat (229,1 casos per 100.000 habitants, a 3 d’abril).

L’entrada a la fase 3 suposa un risc?

En principi no. La mobilitat integral dins de la comunitat autònoma, la novetat principal de la fase 3, no posa en risc la ciutadania, segons apunta Cervantes, més aviat al contrari: “Reobrir la mobilitat abans de la revetlla és una bona decisió per dispersar la gent pel territori i que no es produeixin aglomeracions”, argumenta l’expert epidemiòleg. De fet, Cervantes creu que s’hauran d’ampliar els drets i llibertats en les activitats a l’aire lliure i “seguir evitant els llocs tancats”.

Els dos perfils de més risc per a un rebrot immediat –i als quals caldrà prestar especial atenció– són els viatgers i els usuaris de les residències. “Hem d’aconseguir que no es converteixin en malalts inadvertits i propaguin la malaltia. I això implica controlar més i descartar l’existència de la Covid-19”, afegeix Cervantes.

Quin és l’escenari immediat?

El metge especialista en malalties infeccioses preveu la possibilitat d’un rebrot a la tardor, però en tot cas seria d’unes dimensions menors. Considera que la detecció precoç dels positius del virus, per la disponibilitat de tests i la conscienciació ciutadana sobre la malaltia, deixarà Sabadell en una situació més favorable que la viscuda el març i l’abril.

Ara bé, fa una petició als responsables del sistema sanitari: creu que s’ha de mantenir el circuit normal de l’atenció mèdica. “No és el mateix que t’atengui un metge i et facin una prova PCR i sigui ell mateix que et digui que tens coronavirus, o que et truqui algú que no saps si és un metge o un tècnic de Ferrovial i t’ho digui”, exposa.

