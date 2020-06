El Sabadell té un mes just per preparar el 'play-off' amb tot el grup

Per fi. Això hauran pensat Antonio Hidalgo, el cos tècnic i la plantilla arlequinada en conèixer que Sabadell - i tot Catalunya- passa aquest dijous a la Fase 3 de la desescalada i es podran reprendre els entrenaments amb tot el grup al mateix temps després de més de tres mesos sense fer-ho. Els vestidors de la Creu Alta van ser desinfectats per la seva utilització i a partir d'ara, el Sabadell té un mes just per preparar el play-off exprés amb la totalitat d'efectius a les sessions que, per cert, aquesta setmana tenen caràcter doble.

El camí cap al play-off continua cremant etapes. El següent punt important serà el sorteig de la primera eliminatòria que es farà el dijous dia 25 a les 20 hores en un acte anunciat per la Federació Espanyola de futbol a l'espigó de Puerto Banús (Marbella). Des de l'ens federatiu es vol donar el màxim ressò mediàtic possible encara que no ha aconseguit la presència de la majoria de representants dels clubs implicats, entre els quals el director general i conseller del Centre d'Esports, Bruno Batlle. Això sí, tothom estarà molt atent al seu resultat: el Sabadell té com a possibles rivals, Badajoz, At. Madrid B i Bilbao Ath. El que no queda clar és si en el sorteig es donarà a conèixer la data -pot ser el dissabte 18 o el diumenge 19- i l'escenari del primer partit. Cal recordar que s'han establert cinc seus: Estadi de La Rosaleda i el Ciudad de Màlaga; Estadi Municipal i Centro Deportivo Football Center de Marbella i l'estadi Nuevo Mirador d'Algesires. Els clubs necessiten saber els detalls per poder planificar la logística del viatge que en el cas del Sabadell serà de llarga durada.

Publicitat

Un altre aspecte que està valorant el club arlequinat és la possibilitat de fer algun partit amistós durant aquestes últimes 4 setmanes de preparació per agafar ritme. Una opció que guanya cos és enfrontar-se a algun equip de la Tercera Divisió catalana que disputarà el play-off d'ascens a Segona B. Malgrat que el més proper és el Terrassa, sonen amb més força Sant Andreu -amb l'exarlequinat Mikel Azparren a la banqueta- i l'Europa. Caldrà veure en quines condicions i l'escenari per complir amb tots els requisits sanitaris i evitar qualsevol risc.

Publicitat