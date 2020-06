Paula Torrico, guanyadora del premi Montserrat Miró i Marimon

L'art d'escriure un llibre, Superbia, de Paula Torrico, ha estat el treball guanyador del premi Montserrat Miró Marimon. Una obra de '10' ambientada durant l'època de la guerra civil espanyola a Madrid: "Estic molt contenta per aquest premi. Vull continuar escrivint, però abans haig d'estudiar per la Selectivitat", explicava la jove estudiant. Una novel·la de ciència ficció que va comptar amb la tutorització de Teresa Gibert, professora de l'Institut Sabadell: "Jo ja tenia el meu grup, però ella –Teresa– em va plantejar l'opció de presentar-ho al Treball de Recerca. El relat no va arribar a succeir mai, però podria haver-ho sigut perfectament si es té present la quantitat de nadons robats dècades enrere", afegia Torrico.

Aquests guardons, que de manera excepcional en la seva 19a edició es van haver de 'lliurar' de forma virtual, premien els millors treballs de recerca d'alumnes de batxillerat de Sabadell i Sant Quirze. Estan organitzats per la Fundació Bosch i Cardellach, el Centre de Recursos Pedagògics i l'Ajuntament de Sabadell.

Així doncs, a més del ja conegut primer premi atorgat pel jurat al treball L'art d'escriure un llibre, Superbia de Paula Torrico, de l'Institut Sabadell, en segona posició, Adrià López Pontanilla -de l'Institut Pau Vila- per l'Anàlisi de la qualitat de l'aire a Sabadell. Quines partícules respirem? El tercer premi se'l van emportar Paula Muñoz i Anna Prado, de l'Institut de Sant Quirze del Vallès, amb el seu treball La resistència bacteriana. Una excepció o una realitat?

