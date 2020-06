Canvis al Consell del Taulí després de la Covid-19

Cares noves al Parc Taulí després de la crisi sanitària de la Covid-19. El Departament de Salut ha anunciat un traspàs de poders a la cúpula institucional de l’hospital: la sabadellenca Mariona Creus serà la nova presidenta del Consell de Govern del Parc Taulí, un canvi forçat després de la dimissió de Modesto Custodio, una setmana abans d’acabar el seu mandat. La renúncia al càrrec, exposada per carta, es va produir després d’anys de desavinences irresolubles amb CatSalut i la direcció de l’hospital. Creus no és un nom propi més de la ciutat. És de la ciutat, infermera de professió, i compta amb una llarga experiència en el sector sanitari. Coneix la professió des de dins i també des de l’àmbit institucional: ha estat presidenta del Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona i degana del Consell de Col·legis d’Infermeria de Catalunya. Entre les seves fites, va fundar l’Associació Catalana d’Infermeria. El nomenament de Mariona Creus –que es farà efectiu en els propers dies– suposarà visibilitzar més la dona entre els càrrecs de responsabilitat de l’hospital, una de les aspiracions de la sabadellenca respecte al sector sanitari. “En un hospital hi ha majoria de professionals dones, i en canvi els que arriben a més responsabilitat són homes”, assenyalava en una entrevista al D.S. l’any 2016. En aquest sentit, Creus s’ha caracteritzat per ser una gran defensora de les infermeres, i també dels professionals mèdics, a qui considera elementals per mantenir la qualitat del sistema sanitari. A les seves fites aconseguides en el sector mèdic, cal esmentar el seu llinatge: pertany als Creus, una família que ha destacat en sectors com l’ensenyament, les publicacions i la política. És la mare de Blai Costa, que ha presidit el Gremi de Fabricants. La polèmica Mariona Creus recull el relleu després de 8 anys de presidència de Modesto Custodio, que ha presentat la dimissió a través d’una carta adreçada al director del CatSalut, Adrià Comella. Tot i no ser originari de Sabadell, Custodio té una vinculació molt forta amb la ciutat, derivada de la seva carrera professional en el sector bancari, tant al Banc Sabadell com a Caixabank, ja que va ser durant molts anys el seu delegat de zona. Publicitat

La seva presidència, que com la resta de càrrecs del consell no és remunerada, ha estat marcada pel rigor de la gestió i per una voluntat de dotar el Taulí d’una governança sòlida i professional. Segons fonts del seu entorn, aquesta voluntat també ha estat l’origen del final. Tot i que Custodio “sempre havia tingut molt clar que el càrrec havia de tenir un final”, el principal motiu del desenllaç ha estat la pèrdua de confiança en el CatSalut, després d’observar com des de la Generalitat en repetides ocasions “menystenien absolutament el Consell de Govern i el president d’una institució com el Taulí”. Les mateixes fonts asseguren que el punt d’inflexió en la relació entre el president dimissionari i els responsables de CatSalut va ser la decisió de traslladar el servei d’oncologia pediàtrica, que afirmen que es va produir d’esquena al consell i amb unes formes inadequades. Més endavant, tant abans com ja durant l’emergència de la Covid-19, les relacions no van millorar i CatSalut va seguir menystenint el Consell de Govern del Taulí. Els principals punts de fricció tenien a veure amb les inversions necessàries per aplicar el pla estratègic aprovat pel Consell de Govern, o qüestions sobre el finançament de l’hospital –el més infrafinançat de Catalunya–. Segons asseguren al seu entorn, la decisió de Custodio va ser llargament meditada.