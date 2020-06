Carme Forcadell torna a Sabadell

L'expresidenta del Parlament i sabadellenca, Carme Forcadell, ha tornat aquest dijous a Sabadell. Ho fa després de 819 dies empresonada i un cop aquesta mateixa setmana s'ha fet efectiu el seu trasllat a la presó de Wad-Ras, a Barcelona.

La mateixa Forcadell ho ha fet públic a través del seu perfil a Twitter:

He tornat a Sabadell després de 819 dies. He abraçat els meus fills i néts després de 105 dies d'enyorament. Massa dies per oblidar. — Carme Forcadell (@ForcadellCarme) June 18, 2020

"He tornat a Sabadell després de 819 dies. He abraçat els meus fills i néts després de 105 dies d'enyorament. Massa dies per oblidar", ha assenyalat l'expresidenta en la seva piulada. El centre penitenciari ha autoritzat la seva sortida, que li permetrà fer tasques vinculades amb el voluntariat durant 12 hores al dia.

Forcadell era a presó des del 23 de març de 2018, quan el Tribunal Suprem la va enviar de nou entre reixes juntament amb els exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva i Dolors Bassa. Concretament, el jutge va decretar presó provisional sense fiança per a tots ells.

Forcadell va ser traslladada al centre penitenciari madrileny d'Alcalá-Meco, i posteriorment va ser traslladada al de Mas d'Enric.