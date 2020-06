Sabadell, en etapa de represa

Després de passar dijous a la fase 3 de la desescalada, que implicava, entre altres coses, la lliure circulació per tot Catalunya sense diferenciació de regions sanitàries, aquest divendres tot el país fa el pas a l'anomenada "etapa de represa". Es tracta d'una nova situació amb regulació catalana pròpia, i que deixa "sense efectes" el reial decret espanyol de l'estat d'alarma.

Així, a partir d'aquest divendres entren en vigor novetats que, entre altres, mantenen la lliure circulació per tot Catalunya, sense limitacions ni fronteres internes, si bé no es pot passar a l'Aragó o el País Valencià. La mesura arriba just a l'inici d'un cap de setmana que, de manera habitual, suposaria el fi del curs escolar, i que implica la sortida de moltes famílies a les àrees d'estiueig.

És per això que es preveu que la mobilitat s'intensifiqui des d'aquest mateix divendres. És per això que el Servei Català del Trànsit ha emès una informació en què es demana als conductors que tinguin cura quan condueixin:

Davant d'un augment previsible de la #mobilitat a partir d'ara, recorda: ✅ Respecta els límits de velocitat

📵 Evita distraccions

✅ Utilitza els sistemes de seguretat passiva

🚫🍻🍷Zero alcohol o drogues

La nova etapa que iniciem

Un dels fets més importants que destaca de la nova normativa és que no es regularà els límits d'aforaments als espais a l'aire lliure i tancats a partir del 25 de juny. A partir d'aquesta data, aquests espais hauran de garantir una distància de seguretat equivalent una superfície de 2,5 metres quadrats per persona. En espais sectoritzats (com ara locals d'oci nocturn, lleure infantil, fires, congressos o equipaments esportius, entre altres), caldrà establir controls d'accés i de sortida independents, amb un límit de 1.000 persones, amb possibilitat d'arribar a les 2.000 si hi ha localitats preassignades. Es recomana, a més, en el cas de la restauració, fomentar la prereserva en el sector de l'hostaleria.

Fins al 25 de juny, però, els aforaments estaran limitats al 50% en els espais tancats i el 75% en els espais a l'aire lliure. A Sabadell, a més, dilluns que ve es començaran a obrir diverses instal·lacions esportives, on s'haurà de garantir el distanciament social d’1,5 metres i les normes d’higiene personal, motiu pel qual es preveu que es limiti i controli l'aforament en funció dels espais que s'hagin d'utilitzar. Principalment, es permetrà fer entrenaments, tecnificacions o campus i casals esportius.

A banda, els pavellons esportius municipals, el complex esportiu d’Olímpia, els camps de futbol, el Gimnàs Municipal i les Piscines Municipals Joan Serra tornaran a estar en funcionament. S'uniran al Complex Esportiu de Sant Oleguer, obert des del passat 1 de juny i amb un funcionament que ja segueix les normes d’ús d’adaptació: aforament limitat, manteniment de distància social i compliment de normes d’higiene.

La mascareta, obligatòria

La resolució també fixa l'ús obligatori de mascareta per als ciutadans majors de sis anys a la via pública, espais a l'aire lliure i espais tancats oberts al públic sempre que no sigui possible mantenir una distància d'1,5 metres amb altres persones amb qui no es manté un contacte proper molt habitual. També es manté l'obligatorietat de la mascareta en el transport de viatges per carretera o per ferrocarril, excepte si tots els ocupants del vehicle són persones que tenen un contacte molt habitual.

No serà necessari l'ús de mascareta en el cas dels passatgers de vaixells i embarcacions quan es trobin dins de la seva cabina, i quan es pugui mantenir la distància d'1,5 metres a les cobertes o espais exteriors.

En canvi, l'ús de mascareta no serà exigible en el cas de l'exercici físic esportiu a l'aire lliure, en supòsits de força major o quan la naturalesa de les activitats d'ús de la mascareta sigui incompatible. També en queden exemptes les persones que pateixin una malaltia o dificultat respiratòria que es pugui veure agreujada per aquesta utilització, que no disposin de prou autonomia per treure's la mascareta a causa d'una discapacitat o dependència, o bé presentin alteracions de conducta.

Reunions familiars

Pel que fa a les reunions familiars i activitats socials, la resolució no posa cap límit concret de persones però sí estableix una sèrie d'indicacions. Es podran fer de manera preferent amb les persones que mantenen un contacte molt habitual, "sempre que no es generin aglomeracions ni se superin les limitacions en l'aforament que s'estableixin" i "sempre que es respectin les normes de protecció individual". Es considera aglomeració quan no es pot mantenir física interpersonal de seguretat.

"Autoresponsabilitat" de la ciutadania

Segons la consellera de Salut, Alba Vergés, en aquesta nova etapa "el més important és l'autoresponsabilitat de tota la ciutadania", ja que caldrà "conviure" amb el virus mentre no hi hagi vacuna ni un tractament efectiu. La consellera remarca que evitar contagis "depèn absolutament" d'un esforç col·lectiu i solidari. En aquest sentit, la resolució estableix una sèrie de mesures de protecció individual que haurà d'adoptar la ciutadania, entre les quals hi ha la higiene freqüent de mans, evitar tossir directament a l'aire, el manteniment de grups de convivència habituals el més estableix possible, i l'ús de la mascareta quan no es pugui mantenir la distància de seguretat.

També es marca la preferència d'espais lliures a l'hora de fer activitats, la ventilació correcta d'espais tancats i la neteja i desinfecció de superfícies. Aquestes normes també són exigibles als titulars d'empreses o establiments d'ús públic, i s'ordena que els responsables d'activitats garanteixin una atenció preferent a les persones vulnerables per minimitzar el temps d'estada a l'interior de locals i que facilitin la seva mobilitat a l'interior.

També es demana que aquelles persones que tinguin símptomes de Covid-19 contactes amb el sistema públic de salut i seguir les indicacions d'aïllament.

