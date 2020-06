Un mes per iniciar les obres dels 36 pisos de Can Llong

Llum al final del túnel per a les 36 famílies que esperen, des del 2017, el seu habitatge al carrer de Copenhaguen. L’empresa promotora, Can Llong 1952 Construcciones y Promociones, calcula que necessitarà un mes més per començar a edificar al solar, després de rebre la llicència favorable de l’Ajuntament de Sabadell.

“Són bones notícies, però necessitem un petit marge de temps per organitzar l’inici d’obres i els documents pertinents, com la declaració d’obra nova”, han expressat en declaracions al D.S. fonts de la constructora. En aquest sentit, les mateixes fonts han carregat contra l’antic equip de govern, al qual responsabilitza del retard de les obres: “Tot es va endarrerir al voltant d’un any i mig, no depenia de nosaltres”, s’han excusat.

Amb la llicència ja a mà, i un cop s’iniciï la construcció, l’empresa calcula que el termini d’execució d’obres rondarà els 16 mesos.

Un any de marge per començar

La promoció, però, havia d’estar enllestida el 2019. El 2017, la promotora va vendre sobre plànol 36 habitatges, i les famílies van avançar una bestreta del 20% del preu total, entre uns 35.000 i 45.000 euros. El hàndicap, però, era que l’entorn no estava urbanitzat. I aquest és un requisit indispensable abans de construir-hi habitatges.

La regidora d’Urbanisme, Mar Molina, explica que la promotora té un any de marge per iniciar la construcció abans que la llicència no caduqui. La llicència de la parcel·la 20.3 i. 20.4 –el solar en qüestió– es va aprovar en Junta de Govern Local el dia 1 de juny. “Ara estem concretant amb Incasòl la reurbanització de la zona perquè, d’aquesta manera, no es retardin més les obres”, destaca Molina.

La Junta de Compensació del Polígon II del Pla Parcial de Can Llong, els propietaris del terreny, són els encarregats de sufragar el cost de les obres d’urbanització del carrer de Copenhaguen. Incasòl és el posseïdor principal de la parcel·la i té ara la pilota a la teva teulada. “La reurbanització no ha de ser excusa per endarrerir més les obres”, conclou Molina.

