Aquest any, Sant Joan no arribarà amb foc a Sabadell. L'Ajuntament prohibeix l'encesa de fogueres i tampoc arribarà, com és tradició, la Flama del Canigó. Sí que es podran llançar petards i fer sopars a la fresca.

