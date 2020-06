L'Associació de Veïns de Badia reclama que reobri l'oficina d'atenció al client de Sorea

L'Associació de Veïns de Badia denuncia que el municipi s'ha quedat sense oficina d'atenció al client de Sorea. La queixa ressalta que, en aquests moments, per alguns habitants de la ciutat s'ha dificultat la gestió de tràmits relacionats amb el servei de l'aigua. En aquests moments, no es poden fer presencialment, sinó de manera telefònica.

Des de l'Ajuntament s'informa que ha coincidit el final del contracte de lloguer de Sorea amb la crisi del coronavirus, per la qual cosa en aquests moments no hi ha cap oficina operativa. Tant la companyia com l'administració, però, "estan estudiant una nova ubicació" per garantir que continuï havent-hi atenció presencial.

Malestar per la tala de dos pins

Veïns de Badia del Vallès han mostrat el seu malestar per la tala de dos pins al costat del CAP del municipi. Es van tallar després que s'avalués el risc de caiguda a l'edifici de l'Institut Català de la Salut o a la mateixa via pública.

"No s'han tingut en compte altres alternatives", denuncia l'Associació de Veïns, que era partidària d'apuntalar els arbres, "i més tenint en compte que tenen molts anys i un valor tant ambiental com històric important".

