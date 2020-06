Així no es fan les coses

Encara en situació de pandèmia per la Covid-19 estan aflorant situacions al nostre hospital de referència que ens preocupen. Ens preocupa la situació de moltes treballadores i treballadors, que han treballat deixant-s’hi la pell i als qui volem mostrar tot el nostre reconeixement i agraïment. Però també ens preocupa la manera com s’estan prenent les decisions. No compartim les resolucions unilaterals i trobem a faltar la cogovernança en un equipament hospitalari de referència com és la Corporació Sanitària Parc Taulí i en la gestió de l’àmbit de la salut a la comarca.

Trobem a faltar que el territori pugui ser partícip de les decisions que afecten l’hospital. Ja ho vam dir quan vam perdre fa uns mesos el servei d’Oncologia pediàtrica i ho tornem a dir avui davant de diferents fets que hem viscut les darreres setmanes.

Durant aquests mesos de pandèmia, els ajuntaments hem viscut amb preocupació l’evolució de l’emergència sanitària. Una preocupació accentuada per la manca d’informació i transparència al voltant del nostre hospital i l’atenció primària. Les alcaldies hem tingut poques dades al nostre abast. Ens hem assabentat de decisions un cop preses. I hem vist com els professionals sanitaris vivien durant setmanes amb una gran tensió i amb una manca de previsió que els ha portat a exposar-se directament al virus. En molts moments, des dels ajuntaments ens hem sentit sols.