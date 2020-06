La fiscalia cita a declarar sis persones en el marc de l’operació Judes

La fiscalia de l’Audiència Nacional ha citat a declarar sis persones més en el marc de l’operació Judes. Es tracta d’una ampliació del cas de les persones detingudes el passat 23 de setembre i les acusacions són per pertinença a organització terrorista. Les sis persones són vallesanes i estan citades a declarar per videoconferència des dels jutjats de Sabadell i Mollet el 30 de juny. Alerta Solidària demana l’arxivament de la causa.

L’advocat i portaveu d’Alerta Solidària Xavier Pellicer ha informat de les novetats del cas a les portes dels jutjats sabadellencs acompanyat de les sis persones implicades: David, Clara, Rafel, Queralt, Sònia i Ester. Pellicer denuncia que s’està vulnerant el dret a la defensa dels acusats perquè no han rebut cap instrucció posterior al 23-S ni l’escrit de la fiscalia sobre els motius pels quals se’ls cita a seu judicial. Tot i així, gràcies a què els advocats ja han pogut accedir a part de la instrucció, dedueixen que se’ls vol investigar per haver participat en mobilitzacions posteriors a la sentència del Tribunal Suprem als líders o al tall d’El Pertús o conèixer i tenir relacions “més o menys properes” amb algunes de les altres persones investigades. En aquest sentit, l’advocat subratlla que des del 23 de setembre ha continuat la investigació, “perseguint a l’independentisme”. En els casos de David i Clara, a diferència dels altres nou detinguts aleshores, no van ser cridats a declarar i per això se’ls cita ara només a ells, ja que la resta ja ho han fet.

Pellicer denuncia que és el propi govern espanyol el que impulsa que continuï “aquesta operació”, ja que la citació prové de la fiscalia General de l’Estat, que el portaveu vincula directament al govern d’Espanya. Segons l’advocat es tracta d’un cas que “no té cap tipus de fonament jurídic, és una operació política, absolutament oportunista, amb l’objectiu de perseguir l’independentisme i causar la por”. I amb un altre objectiu que apunta que seria qualificar de terrorisme qualsevol tipus de dissidència amb l’Estat.

Alerta Solidària demanarà l’arxivament de la causa. Les citacions es van produir just abans del confinament, a les acaballes de la fase d’instrucció del cas, que havia d’acabar a meitat de març. Els investigats havien de declarar inicialment el 18 de juny a Madrid però un recurs de les defenses ha aconseguit que finalment ho facin el proper dia 30 al seu jutjat de referència. Col·lectius de suport a les persones investigades es concentraran aquest mateix dilluns, 22 de juny, a les 20 h, a la plaça Sant Roc de Sabadell i en altres punts de Mollet, Sentmenat i Folgueroles.

