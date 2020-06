L’altra cara de la revetlla: 20 contenidors cremats i diversos vehicles afectats

Danys materials, res de gravetat. La revetlla de Sant Joan acaba amb 20 contenidors cremats i diversos vehicles, façanes i cablejat elèctric, afectats pels incendis en el mobiliari urbà. En alguns casos, com el registrat al carrer Enginyer Playà, l’afectació a conseqüència del vandalisme urbà va afectar fins a set automòbils.

Durant la vetllada es van efectuar 96 actuacions, de caràcter divers, que van implicar la intervenció de la Policia Municipal. Respecte a l’any passat, hi ha un lleuger descens en nombre d’incidències –101 (2019)– que contrasta amb l’augment de contenidors cremats –14 (2019)–. Entre els diversos presumptes piròmans, la Policia Municipal, al carrer d’Archidona, es va intervenir amb tres joves, menors d’edat, com a presumptes autors de la crema de contenidors.

TRIPLICAVA LA TAXA D’ALCOHOLÈMIA

Paral·lelament, la Policia Municipal va instruir diverses diligències durant la revetlla de Sant Joan. D’una banda, es va enxampar el conductor d’una motocicleta, a la confluència de la ctra. de Barcelona amb Dr Roges, que va donar 0,92 mg/l (04:30 h). Se’l va traslladar a prefectura per continuar les proves però la seva incapacitat no ho va permetre.

D’altra banda es van obrir diligències per al conductor interceptat al c/València per manca de permís i falsedat documental. Se’l denuncia per no tenir el permís en vigor, per falsedat documental. A més, es realitza una denúncia administrativa per conducció temerària.

TERCER MUNICIPI AMB MÉS TRUCADES AL 112

Els Bombers de la Generalitat van efectuar 44 serveis per contenidors i papereres cremades, i 4 actuacions per incendis de matolls. El cos va rebre diverses trucades, una d’elles, per un accident de trànsit a la ronda de Collsalarca. Un cotxe es va estimbar contra un altre d’estacionat, però es va fugar, sense lamentar ferits. D’altra banda, Sabadell ha estat el quart municipi de tot Catalunya que més vegades a trucat al 112. Les 196 trucades només han estat superades pels habitants de les poblacions de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat i Badalona.

