Badajoz, At. Madrid B o Bilbao Ath., els possibles rivals del Sabadell

Jornada clau. Després de setmanes d’especulacions, retrets d’uns, recels d’altres i encreuament de missatges interessats a través de les xarxes, l’històric ‘play-off‘ exprés per decidir els quatre equips que fan el salt al futbol professional inicia el definitiu compte enrere amb el sorteig de la primera ronda aquest dijous a les 20 hores en un acte a Puerto Banús (Marbella) que la Federació Espanyola vol guarnir amb un cert glamur. Tot i això, molts representants dels clubs han desistit viatjar per assistir, entre els quals el director general del Centre d’Esports, Bruno Batlle.

Un sorteig dirigit que emparellarà els campions de grup -dos d’ells ja pujaran en aquesta eliminatòria directa-, els segons amb quarts i els tercers. En aquest últim apartat es troba el Centre d’Esports i tres són les opcions: At. Madrid B (grup I); Bilbao Ath. (grup 2) i CD Badajoz (grup 4). Aquests són els poders dels possibles rivals arlequinats.

Badajoz: gran inversió

El club extremeny, amb molts problemes institucionals a les últimes temporades, va fer un gir radical amb l’arribada de l’empresari Joaquín Parra, actual president. La inversió ha estat notable amb un únic objectiu: l’ascens. “Només conec els projectes guanyadors”, proclama.

En un grup molt igualat, el Badajoz va ser líder diverses jornades, però va pagar l’esforç a la Copa del Rei en què va eliminar a UD Las Palmas i Eibar, per caure a la pròrroga davant el Granada. El tècnic tunisià Mehdi Nafti va ser destituït i el seu substitut, el conegut exjugador del Racing o Real Madrid, Pedro Munitis, el va fer reaccionar amb tres victòries… després de dues derrotes inicials.

Fins al desembre formava part de la plantilla l’ara arlequinat Heber Pena. Llavors era el segon màxim golejador de l’equip amb 4 gols. La solidesa és la seva millor virtut: ha perdut 7 partits, tots per la mínima excepte un 3-0 a Yecla.

Ha estat tercer del grup IV amb 49 punts; 37 gols a favor i 22 en contra; el seu golejador és Gorka Santamaria amb 10 gols. L’últim antecedent amb el Sabadell va ser a la temporada 92/93 a Segona A: empat a la Creu Alta (1-1) i victòria arlequinada al vell Vivero (0-2).

Publicitat

Filials purs

At. Madrid B i Bilbao Ath. representen l’estigma dels filials. Jugadors joves, amb talent i un rendiment irregular. Més de 50 gols a favor confirmen el seu poder ofensiu, però ofereixen debilitats defensives. En l’equip basc destaca la figura del porter exarlequinat Jokin Ezkieta i els debutants a Primera, Oihan Sancet i Unai Vencedor. El seu màxim golejador és Jon Morcillo amb 10 gols. Va acabar tercer amb 49 punts, 55 gols a favor i 35 en contra. El tècnic és el mític Joseba Etxebarria, exjugador de l’Ath. Bilbao que va arribar procedent de la Real Sociedad. L’últim antecedent amb el Sabadell ofereix una victòria a la Creu Alta (1-0) i un empat al vell San Mamés (0-0) la temporada 92/93.

També en l’equip matalasser hi figuren futbolistes que han conegut l’elit amb Simeone, cas de Sergio Camello, Manu Sánchez o Rodrigo Riquelme. És l’equip que ha sumat més punts com a tercer classificat (53), amb 52 gols a favor i 27 en contra. A la banqueta s’asseu Nacho Fernández, qui va ser segon de Pepe Bordalás. Óscar Clemente i Daria Poveda comparteixen el pitxitxi de l’equip amb 10 gols cadascú. L’últim antecedent també és favorable al Sabadell: 2-0 a la Creu Alta i 2-2 al desaparegut Vicente Calderón, la temporada 89/90.

A porta tancada

Hores abans del sorteig, la Federació Espanyola de futbol ha remès en una circular als clubs participants del ‘play-off‘ exprés per ratificar la seva intenció de mantenir l’estat de ‘porta tancada’ després que es disparessin els rumors sobre la possible presència de públic en una decisió final que havien de prendre les respectives Comunitats Autònomes, en aquest cas la Junta d’Andalusia. Fins i tot es parlava d’una xifra màxima: 1.500 persones. Però l’ens federatiu, com a organitzador de la competició, ha confirmat que es jugui sense públic a les graderies “ateses les recomanacions emeses per les Administracions públiques competents sobre la Covid-19”. S’esvaeix, doncs, el suport d’aficionats arlequinats a Màlaga.

Publicitat