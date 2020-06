José Manzanera: “És un rival competitiu, però nosaltres estem amb unes ganes increïbles”

El director esportiu del Centre d’Esports, José Manzanera, ha centrat la reacció oficial del club després de l’emparellament amb l’At. Madrid B en la primera eliminatòria del play-off exprés, partit que es disputarà el diumenge 19 de juliol al Nuevo Mirador d’Algesires. “És un equip potent i molt competitiu, però quin tercer no era potent? Quan arribes a aquesta situació, tots els rivals tenen un gran nivell i seran partits difícils per a tothom”, ha comentat d’entrada.

Tant Manzanera com el tècnic Antonio Hidalgo tenien ben estudiats els possibles rivals i ara focalitzaran l’interès en el filial madrileny. “El seu estil va en consonància amb el del primer equip. És lògic que segueixi la mateixa línia que vol el Cholo Simeone. Diversos jugadors entrenen habitualment amb el primer equip i han d’entendre la filosofia de l’equip per poder arribar a jugar a Primera Divisió. De fet, alguns ja ho han aconseguit. El lateral esquerre Manu Sánchez i Toni Moya són els que han tingut més minuts a l’elit”. Manzanera també destaca a Camello i Dario Poveda, un dels golejadors.

Tot i la dificultat, el director esportiu arlequinat defensa que “nosaltres estem amb molta il·lusió i unes ganes increïbles de jugar aquest play-off. S’està treballant amb una gran intensitat i motivació i penso que arribarem en molt bones condicions i estem convençuts que podem tenir possibilitats”. Manzanera també ha confirmat que l’expedició té previst marxar el dia 15 de juliol en avió cap a terres malaguenyes i probablement muntarà el quarter general en un hotel a mig camí entre Marbella i Estepona.

Sobre el fet de jugar el primer duel a Algesires, li treu importància. “S’hauran de fer uns quilòmetres més, però això no ho podem controlar”, diu. Això sí, l’estadi del conjunt gadità se li ha donat força bé al Sabadell. Quan encara era només El Mirador -ara es diu el Nuevo Mirador-, el conjunt arlequinat hi va guanyar les dues vegades que hi ha jugat: 0-2 la temporada 78/79 i 2-3 a la 79/80, ambdues a Segona Divisió A. Els antecedents davant l’At. Madrid B també són positius. De 12 enfrontaments, el Sabadell n’ha guanyat 6, empatat 4 i perdut només 2. El resultat més recordat és el 2-0 de la temporada 85/86 a la Creu Alta que va significar l’últim ascens a Primera Divisió. Ara tots dos busquen avançar en el camí cap a Segona A.

