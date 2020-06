Operació antidroga dels Mossos a Sabadell contra un clan dedicat a la marihuana

Els Mossos d’Esquadra realitzen des d’aquest matí una operació contra un grup criminal que es dedica al cultiu i al tràfic de marihuana a Sabadell.El focus de l’operació s’està centrant a la capital vallesana, i també a Terrassa. L’entramat del clan, però, també treballaria en d’altres punts del territori català com Berga, el Vendrell, Manresa. Al Vallès, també s’estan realitzant accions a Castellar del Vallès i Rubí.

El dispositiu s’ha iniciat a la matinada amb 20 entrades simultànies que s’allargaran durant la jornada d’avui. Des del cos assenyalen que ja s’ha realitzat una vintena de detencions i s’han detectat ja nombroses plantacions de cànnabis com a part de l’entramat criminal.

Un dels punts calents sota la investigació dels Mossos és una associació cannàbica situada al Centre, a Via Massagué, número 15. Allà s’hi ha detingut un individu que ha sortit emmanillat després de l’escorcoll realitzat per la policia catalana. S’investigarà els membres de l’entramat per un suposat delicte de blanqueig de capitals, així com un delicte contra la salut pública derivat del tràfic d’estupefaents. La investigació és a càrrec de la Divisió d’Investigació Criminal dels Mossos d’Esquadra.

L’operació està en marxa. Treballem per ampliar la informació.

