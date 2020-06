Carme Guillamón (nutricionista): “Les infusions són molt saludables”

Les empreses de dietètica i nutrició van de bòlit aquests últims mesos. Per dos motius: l’arribada de l’estiu i pels excessos durant el confinament. La nutricionista Carme Guillamón, per exemple, té un 40% més de demanda respecte a la resta de l’any. I la majoria de les consultes són per dietes hipocalòriques. “L’ideal és mantenir uns hàbits d’alimentació durant tot l’any i no només els mesos previs a l’estiu”, exposa.

Amb l’arribada de l’estiu, però, emfatitza en la necessitat de prestar atenció a la hidratació. “És freqüent que a l’estiu tinguem menys gana, el cos ens demana menjar fresc i hidratació, però molts cops no ho sabem interpretar”, assegura. Així, si hi ha sensació de fatiga, “el cos no demana menjar, sinó hidratació”.

D’aquesta manera, l’experta recomana consumir te gelat, que “té propietats antioxidants” i “és una opció molt saludable, sempre que sigui natural, amb moderació i sense sucre”; cafè amb gel “per vigoritzar l’organisme”; o altres infusions. “Són molt saludables, hi ha un ventall molt ampli d’infusions que tenen propietats molt diverses”, apunta la nutricionista.

Pel que fa al menjar, Guillamón fa una aposta per les cremes fredes, amanides i llegums (l’hummus és una opció vàlida). També recomana consumir formatges frescs, “els grans oblidats a l’estiu”, que contenen un 68% d’aigua. I, per descomptat, el plat de l’estiu: gaspatxo amb síndria o remolatxa. “Menjar bé implica estar bé. I també és un aliat contra la fatiga a l’estiu”, conclou.

