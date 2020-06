L’OAR Gràcia femení retorna a la Divisió de Plata per invitació federativa

Retorn als despatxos. L’OAR Gràcia recupera la segona categoria de l’handbol femení gràcies a una invitació de la Federació Espanyola, per cobrir la vacant deixada pel Puchi d’Eivissa que ha renunciat, tal com també va fer anteriorment l’Agustinos d’Alacant. El primer a pujar procedent de la Lliga Catalana va ser l’Associació Lleidatana i la segona plaça ha superat una espècie de càsting per ordre de classificació fins a arribar al cinquè lloc que va ocupar el conjunt gracienc. Per diferents motius no ho han pogut fer Palautordera, Granollers o La Roca.

La directiva de l’OAR presidida per Salvador Gomis ha volgut valorar la proposta amb el seu cos tècnic i les jugadores abans de prendre una decisió que s’ha fet oficial aquest dissabte. Només un any després del seu descens, els colors verd-i-blancs tornen a una Divisió de Plata que serà tot un repte esportiu i econòmic. “Hem acceptat pel plus de motivació que significa competir a la segona categoria estatal i l’al·licient que també suposa per a jugadores amb projecció”, es defensa des del club gracienc.

Al capdavant de la plantilla hi serà Carolina Carmona, qui l’any passat va dirigir el sènior B en substitució de Dani Lara que continua com a director esportiu. De moment està confirmat el retorn de Marina Serra i Clàudia Marrugat després de les seves etapes a l’Ascó i Gavà respectivament. També torna Irene Garcia, que la temporada passada va jugar a un equip polonès per raons d’estudis. La idea és reforçar-se amb dues o tres jugadores en el mercat per tenir garanties de lluitar per la permanència i també s’obrirà les portes a la base. Jana Garcia i altres jugadores procedents del juvenil estaran a cavall de l’equip sènior A i B durant l’any.

En l’aspecte econòmic, el salt significa un considerable augment de despeses perquè s’hauran d’afrontar fins a cinc desplaçaments a la Comunitat Valenciana i la mateixa categoria també suposa una logística de superior nivell que la Lliga Catalana. L’inici de la competició està previst pel 27 de setembre i l’OAR Gràcia debutarà a casa davant el Sant Joan Despí.

