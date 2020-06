Tu en saps més: a quin comerç podem trobar para-sols a Sabadell?

El tancament de comerços i establiments que hem viscut durant l’estat d’alarma ens ha fet veure com es pot arribar a trobar a faltar el comerç de proximitat, aquell que permet veure el producte abans de comprar-lo i que tenim a tocar de casa. Amb les fases de desescalada, però, els establiments d’arreu de Sabadell van obrint, cada cop amb menys mesures restrictives, i sempre amb la voluntat de servir el client del barri.

Des del Diari de Sabadell volem acompanyar els comerciants en aquesta reobertura, així com ajudar els veïns de la ciutat a saber on podem trobar allò que busquen. És per això que posem a l’abast de la ciutadania la possibilitat de proposar establiments de Sabadell on es pot trobar un producte concret.

Aquesta setmana busquem para-sols. Us convidem que proposeu els establiments, indicant el nom de la botiga i el producte que hi podem trobar:

