El Govern rep un total de 866 propostes per refer el Sabadell post-Covid

El Govern ha rebut un total de 866 propostes d’entitats i partits polítics per configurar el lla de xoc que ha presentat l’executiu per fer front als efectes del coronavirus a la ciutat. Es tracta d’iniciatives diverses que suposen aportacions des d’àmbits com el cultural o l’econòmic, amb l’objectiu de reforçar el comerç, l’empresa i les associacions que configuren la ciutat.

Des d’aquesta setmana, el Govern s’està reunint amb les entitats col·lectius que han presentat propostes, un total de 49, així com els partits de l’oposició. En matèria econòmica, destaca la voluntat de projectar la ciutat en un moment delicat com l’actual: “Cal facilitar la implantació d'empreses des d'un punt de vista administratiu, si es genera ocupació la gent es quedarà a Sabadell, farà cultura, oci i comerç aquí”, planteja la secretària general del Gremi de Fabricants, Núria Aymerich.

Des d'un punt de vista social també han alçat la veu col·lectius com la Federació d'Associacions de Veïns (FAVS), que demanen posar èmfasi en la necessitat de destinar part del pressupost a ajudar els ciutadans que no poden assumir el cost de lloguer o hipoteques. En una línia semblant es pronuncien les entitats de l'àmbit cultural, en aquest cas, però, pel que fa a subvencions: “Fins ara es subvencionaven activitats, com les diades castelleres, i com que aquest any s'han suspès però se segueixen tenint despeses com ara lloguers o hipoteques, demanem que de manera excepcional aquest any es puguin entrar com a concepte de despeses fixes o ordinàries de l'entitat”, apunta el president dels Castellers de Sabadell, Joan Carles Sànchez.

Els partits, a l'espera

Les formacions polítiques també esperen resposta del Govern, i de fet la primera que ha pogut analitzar conjuntament amb l'executiu local les propostes presentades ha estat Junts per Sabadell. “Hem vist una actitud constructiva, i el document sortint s'ha de poder implementar”, assenyala la portaveu, Lourdes Ciuró.

Des d'ERC s'ha traslladat un paquet amb 182 iniciatives que consideren essencials en l'etapa post-Covid, i han tingut reunions tècniques, sense que encara hagin tingut una resposta per part de l'executiu als seus plantejaments. “No hi ha hagut interacció ni voluntat de fer res en comú”, lamenta la portaveu adjunta d'ERC, Èlia Soriano-Costa.

També es pronuncien en aquesta línia des de la Crida per Sabadell, que consideren que tot el procés s'està allargant massa. “Fa un mes i mig que es va anunciar el pla, i no hi ha hagut fins ara cap mena de retorn, el model escollit no és productiu, és un intercanvi de propostes, i hauria d'haver estat participat per entitats, partits i ciutadania”, apunta el regidor Maties Serracant.

Ciutadans també apunta que encara no han tingut cap resposta del Govern, si bé esperen poder analitzar les seves propostes, entre les quals hi figura la creació d'una comissió permanent de treball i la preparació d'un protocol per futurs casos similars als viscuts durant l'estat d'alarma.

