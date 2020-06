Adri Cuevas se sent "molt feliç" després de renovar pel Sabadell

"Estic molt content i em sento molt feliç". Aquesta va ser la primera reacció d'Adri Cuevas després de confirmar-se la seva renovació per una temporada pel Centre d'Esports. El migcampista andalús, de 30 anys, complirà així la seva tercera temporada d'arlequinat. En aquestes dues s'ha convertit en un pilar bàsic jugant 64 partits i marcant 4 gols.

De fet, les converses entre el Sabadell i Cuevas feia mesos que duraven, però es van tallar amb l'aturada pel coronavirus. "És cert que altres clubs s'han interessat per mi, però jo volia escoltar primer el Sabadell i valorar. Continuar era el meu desig i quan les dues parts ho volen, tot és més fàcil. Penso que el club està treballant molt bé últimament amb un projecte que té l'ascens com a objectiu i també hi ha una total sintonia amb el cos tècnic. El més important és que estic en un club amb ganes de progressar i m'agradaria complir aquest tercer any a Segona A".

Va arribar com a una gran aposta del director esportiu, Jose Manzanera, procedent de l'Ebro. Cuevas va tenir alguns problemes d'adaptació, però després s'ha convertit en un home clau en l'engranatge arlequinat. "He notat el suport del club en els moments dolents i això també s'ha de valorar. Ara estem vivint la part bona del futbol i tots volem fer una cosa gran". Cuevas afrontarà el 'play-off' amb la renovació sota el braç, però això no el farà canviar la seva mentalitat. "Les ganes i implicació seran les mateixes perquè la recompensa és molt important. Un 'play-off' a Segona A és una cosa molt bonica i tots els jugadors el volem jugar".

Publicitat

Com a curiositat, el 'play-off' gairebé es jugarà a casa seva. Cuevas va néixer a Jerez de la Frontera, a uns 40 minuts d'Algesires. "És un fet també important per a mi. Sentiré que la meva família estarà a prop, encara que no pugui entrar al camp". Ell coneix el Nuevo Mirador d'Algesires, on va jugar militant en el Còrdova B. Per cert, va perdre per 2 a 1. Cuevas el recorda com "un bon estadi, gran, amb condicions per fer el nostre joc. Es podria equiparar a la Creu Alta si la gespa està en bones condicions".

Sobre el rival, l'At. Madrid B, considera que "té una plantilla molt potent, jove i amb qualitat. Tenen l'estil imposat pel Cholo Simeone al primer equip. Nosaltres hem de contrarestar-ho amb les nostres armes i una pot ser la nostra experiència. En un 'play-off' el cap pot fer guanyar partits". Per cert, en l'hipotètic cas de l'ascens, Cuevas diu que no es quedarà a la seva terra "perquè primer ho voldria celebrar amb l'afició a Sabadell. Després ja tornaré a casa".

Publicitat