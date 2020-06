El Taulí manté un únic pacient ingressat amb coronavirus

L'hospital Parc Taulí manté un únic pacient ingressat amb positiu per coronavirus. Es tracta d'un pacient que es troba hospitalitzat a planta, mentre que ara mateix hi ha una altra persona que segueix ingressada i que ja no dona positiu.

Des del 6 de març, en què es va registrar el primer positiu en una professional directiva del Taulí, l’hospital sabadellenc ha diagnosticat unes 2.300 persones en total, 1.700 de les quals han estat hospitalitzades, 300 corresponen a l’atenció domiciliària i un nombre molt similar a l’atenció primària. A part d’aquesta persona que continua hospitalitzada perquè encara té la malaltia, n’hi ha una cinquantena més que ja no són positives però tenen patologies associades a la Covid-19 que requereixen el seu ingrés.

En total, el centre hospitalari acumula un total de 364 defuncions derivades de la pandèmia. Pel que fa a nous pacients diagnosticats a Urgències amb PCR positiu, des de la revetlla de Sant Joan s'ha registrat un sol nou cas.

20 defuncions en la darrera setmana a l'Estat

Publicitat

Pel que fa al conjunt de l'estat espanyol, el Ministeri de Sanitat xifra en 28.355 el total de morts per coronavirus a Espanya, nou més que aquest dilluns (28.346). Segons l’últim informe del govern espanyol, hi ha hagut 20 defuncions en els últims set dies, vuit de les quals a Madrid, tres a Castella-la Manxa i dues a Catalunya. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 249.271 casos confirmats per proves diagnòstiques, 301 més que el total de diumenge (248.970), i 99 diagnosticats el dia previ, 15 més que ahir.

D’aquests, 29 s’han registrat a Madrid, 26 a Catalunya i 10 a l'Aragó. En l'última setmana hi ha hagut 153 hospitalitzacions i 11 ingressos en UCI a tot l'Estat espanyol.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 3.999 casos diagnosticats en els últims 14 dies i 1.978 en els darrers set. Per inici de símptomes, 982 persones han estat diagnosticades en els últims 14 dies i 309 en la darrera setmana.

A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'han diagnosticat 61.494 casos, 26 el dia previ. 1.198 persones s’han diagnosticat en els últims 14 dies i 612 en els darrers set. Per inici de símptomes, 381 han estat diagnosticades en els últims 14 dies i 102 en la darrera setmana.

Publicitat