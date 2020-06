La Via Massagué agafa embranzida

Tres projectes en marxa. La Via Massagué comença a veure la llum al final del túnel amb la posada en marxa de diferents iniciatives privades que permetran reactivar aquest enclavament al punt neuràlgic de la ciutat.

El principal projecte i el primer que acaba de començar les obres és el que està ubicat al davant de l’església de la Puríssima, entre els números 16 i 22B. Es tracta d’una iniciativa de la constructora sabadellenca Mañero (I Batall SL), desencallada l’any passat pel govern quadripartit en una operació que va posar punt final a dècades d’abandonament del solar.

El sòl és privat, però el subsol públic, i es va arribar a tancar el conflicte amb una concessió a 40 anys per poder construir l’aparcament dels 12 habitatges que s’hi faran en dos blocs diferents més els locals comercials amb què comptaran. Els pisos es faran a banda i banda del solar, deixant entremig l’espai per obrir una plaça que connectarà la Via Massagué amb el Raval de Dins.

24 pisos més

Just al costat del solar de Mañero, SBD Enderrocs començarà a final de setmana o entrada la vinent la demolició dels edificis que hi ha entre els números 10 i 14. L’empresa es dona de marge tot l’estiu per acabar les tasques d’enderroc, tot i que creuen que si tot va en la bona direcció, es podrien acabar entre juliol i agost. En aquest espai es construirà un bloc de 24 pisos. De moment no hi ha calendari, però el compte començarà a córrer quan la constructora tingui la llicència d’obres, que encara no s’ha donat perquè està en marxa la tramitació dels documents. Un cop estigui aprovada, llavors sí que l’empresa té un any per començar els treballs.

Per últim, resta pendent l’enderroc del bloc de Via Massagué 21-23, entre la Puríssima i la Casa Rex, on hi ha prevista la construcció d’un bloc d’habitatges, tal com ha confirmat l’Ajuntament de Sabadell. En aquest cas, el projecte està al consistori en fase d’esmenes.

Valoració positiva

L’arrencada de les obres i els passos endavant dels altres projectes fan que la valoració des del consistori sigui molt positiva. Abans de començar una obra hi ha molta feina invisible al darrere, com ha quedat palès en el cas de Mañero, però és quan es mouen les excavadores quan tot pren més força. Després de veure en els darrers dies l’entrada de la maquinària al solar de davant de la Puríssima, la regidora d’Urbanisme, Mar Molina, assegura que “és un gran tret de sortida. La Via Massagué és important, ha de ser una continuïtat del Passeig i ha de tornar a tenir la vida que tenia abans”.

El projecte de Mañero es va desencallar el mandat passat, amb ERC al capdavant de la regidoria d’Urbanisme. Per això, l’ara portaveu del grup municipal republicà, Gabriel Fernàndez, considera que “és una notícia molt positiva perquè es tracta d’una situació estancada des de feia molts anys”. Els dos edils sabadellencs també apunten que aquests avenços fan o poden fer que l’interès privat estigui correspost pel públic. Per endavant queden pendents els projectes de millora de la via com l’eixamplament de voreres i l’augment de l’espai verd.

