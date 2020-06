S'esfondra el sostre d'un habitatge a l'Eixample

Un habitatge en obres va patir un esfondrament dilluns al migdia a l'avinguda de Barberà, al barri de l'Eixample. Tot i l'incident, no es van registrar persones ferides, segons apunten fonts de la Policia Municipal.

Els fets van tenir lloc al número 198 a les 15.40 h. L'habitatge, una casa anglesa amb planta baixa i un pis, s'està sotmetent a unes obres de reforma, motiu que, tot apunta, va provocar l'esfondrament parcial del sostre.

Publicitat

Concretament, va afectar el sostre de la planta baixa, on en el moment dels fets no va enxampar cap persona treballant-hi a prop. No obstant això, un tècnic municipal desplaçat fins al lloc va valorar l'estat de l'estructura i va assenyalar que cap dels habitatges, ni el de dalt ni el de baix, eren habitables.

Els bombers també hi van desplaçar dues dotacions, mentre que la Policia Municipal en va enviar dues més.

Publicitat