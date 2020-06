Una resposta per a tots

L’educació és un dels pilars fonamentals de la nostra societat: és una institució de present i de futur per a la nostra ciutat que garanteix que nens i joves puguin preparar-se per a un món competitiu. L’escola també és un espai per formar persones. En coneixements i en valors. Arran de l’eclosió de la Covid-19 i el tancament dels centres educatius, els mestres i els pares van passar a viure amb una incertesa constant. També els alumnes. Davant d’aquest sentiment compartit i de la importància estratègica de l’ensenyament, avui només podem agrair tenir respostes sobre el curs 2020-21.

Ara sabem que la Generalitat no tancarà els centres davant d’un possible rebrot la propera tardor i que hi haurà grups d’entre 15 i 22 alumnes per classe, primeres certeses que calmen una mica els ànims. Ara podrem planificar-nos millor i avançar en la conciliació familiar, i podrem garantir que el temari s’assoleixi. No obstant això, hem de lamentar que el sistema tingui defectes que costen d’entendre. Una cinquantena de famílies de la Creu Alta i Can Llong, de moment, s’han quedat fora dels centres educatius del barri. Constatació que l’oferta no respon a la demanda i que s’està lluny de donar resposta a tothom.

