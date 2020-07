L’escena cultural comença el desgel

No serà un estiu normal, però tampoc ens haurem de quedar a casa. Els cines Imperial i Eix Macià ja estan oberts i les galeries reprenen les exposicions del març. L’Ajuntament comença aquest cap de setmana la programació d’estiu en tres escenaris a l’aire lliure: els patis de Ca L’Estruch i del Casal Pere Quart, així com el pàrquing de Can Deu. Els concerts musicals i DJs als Jardinets arrodoneixen la cartellera

Nit d'òpera

Dijous Pati de Ca L’estruch, 22 h

La programació estival de l’Ajuntament arrenca avui. Ho farà amb l’espectacle Nit d’òpera, que presenta l’Associació Amics de l’Òpera de Sabadell (AAOS) amb músics de l’Orquestra Simfònica del Vallès (OSV). S’hi podrà sentir un repertori d’àries i peces operístiques conegudes, com l’Aria del Conde de Almaviva de Le nozze di Figaro de W. A. Mozart, l’Habanera de Carmen de G. Bizet. Les veus solistes seran Carles Pachón, Laura Vila, Carles Cosías. Presentació a càrrec de Carles Ortiz.

Pilar Rahola

Divendres La Llar del Llibre, 18.30 h

La Llar del Llibre prossegueix amb les presentacions de llibre en format presencial. Pilar Rahola es trasllada demà a Sabadell per presentar el seu darrer llibre, L’espia del Ritz (editat per Columna). Serà a les 18.30 h. A causa de les distàncies físiques requerides en la desescalada, l’aforament és limitat i cal reservar plaça. A més, avui dijous, a les 18 h, Carmen Martín Moreno vindrà a Sabadell a signar exemplars del seu darrer llibre Atrapados en la luz (editat per Pluma de sueños).

Espectacle infantil

Divendres Casal Pere Quart, 18.15 i 19 h

El primer dels cinc espectacles programats per Rialles és La gran aventura, protagonitzat per Marcel Gros (19 h). Tot i això, obriran portes a les 18.15 h i, per tal que l’espera sigui el més agradable possible, hi haurà un concert previ a l’espectacle. Aquest divendres serà el torn de Joan Baró, qui oferirà un recorregut per les músiques folk i tradicionals d’arreu del món que fa temps que l’acompanyen, afegint-hi aquí i allà algun petit tresor propi o d’altres autors.

Autocine

Dissabte Jardí de Can Deu, 22 h

Arrenca l’autocine, que finalment té lloc a l’aparcament del bosc de Can Deu, amb entrada per l’avinguda de Matadepera. La primera sessió serà la projecció del clàssic musical Grease. L’autocinema té capacitat per a un centenar de cotxes i ja s’han esgotat les entrades per a l’estrena. Malgrat tot, fins a 17 entitats han llançat un manifest en contra de l’autocine, tot al·legant motius d’insostenibilitat. “L’obertura d’un autocine contradiu els principis de la lluita contra l’emergència climàtica”.

Cicle Hi som!

Divendres Jardinets, 21-23 h

Sessions amb Albert Galobart Dj, Sacré Dj, Moritz RP i Ficus-NO Dj. Dissabtes i diumenge serà al migdia (12 a 15 h).

Dissabte Jardinets, 21.30 h

Arrenca el cicle musical Hi Som!, organitzat per la promotora cultural UiU. Serà inaugurat per Il·lús Teatre Ensemble (21.30 h), una formació integrada per Marina Prades (veu i violí), Oriol Padrós (veu i guitarra) i Jan Fité (contrabaix i arranjaments).

Bande de Música de Sabadell

Diumenge Pati de Ca L’Estruch, 20 h

Els diumenges a les 20 h serà el torn de la música amb diversos concerts. El primer serà la Banda de Música de Sabadell, sota la direcció de Bernat Castillejo, que presenta Cant a l’estimada. El títol prové de l’última peça del programa, una sardana del compositor sabadellenc Carles Rovira. Es tracta de la peça que la Banda ha interpretat durant el confinament, des de casa, i que es pot trobar a les xarxes socials. Fresca i alegre, amb obres de Wagner, Txaikovski, Offenbach, Soutullo...

Exposicions d'art

Emília Boix Acadèmia de Belles Arts

L’Acadèmia de Belles Arts ha reobert fa pocs dies. I ho fa mantenint les dues exposicions que va estrenar just l’11 de març, poques hores abans del confinament i l’inici de l’estat d’alarma. A la planta baixa es troba l’obra d’Emília Boix.

Festival de cinema de terror Acadèmia de Belles Arts

A la planta soterrània es troba, per contra, una exposició col·lectiva de diversos autors juvenils en col·laboració amb el Festival de Cinema de Terror. Els quadres s’inspiren en l’estètica terrorífica i gore per plantejar resultats molt plàstics.

Smoke the world Galeria Sis

La mostra està comissariada per David Armengol i es pot visitar fins a finals de juny.

TREZE Impaktes Visuals

Reconegut pel seu particular estil d’il·lustració caracteritzat per l’aplicació del color.

Teixits Orientals Espai Foc

Darrers dies per veure-la als baixos de la botiga Cal Ventura.

