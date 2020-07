Els jutjats de Sabadell, abocats a tancar de nou per la calor

Calor sufocant als jutjats de Sabadell. El termòmetre a l’interior de l’edifici de l’Eix Macià ha arribat a més de 33 graus i ja ha suposat tancar parts de l’equipament. Les altes temperatures dels últims dies de juny i l’estat deficient del sistema d’aire condicionat han portat a repetir les escenes dels darrers anys: l’activitat s’ha paralitzat amb les primeres suspensions de vistes. La situació afecta els usuaris, jutges i Fiscalia, i també els funcionaris. “En el meu despatx és impossible treballar. És asfixiant: l’aire condicionat sembla més aviat calefacció”, lamenta una treballadora.

Aquest estiu no serà diferent. Els episodis de calor es tornaran a repetir: les obres en el sistema de climatització dels jutjats –necessàries per arreglar els problemes de temperatura– van tard. Segons ha exposat el Departament de Justícia al D.S., la Covid-19 ha demorat els treballs, que encara no han començat. No hi ha data d’inici i amb tota probabilitat no estaran acabades abans de l’estiu.

Les obres tindran un cost de 3,55 milions d’euros, repartits en els pressupostos de la Generalitat entre 2020 i 2022. Segons les previsions, l’actuació es realitzarà en dues fases: la primera consisteix a substituir el sistema de climatització i la segona, a canviar el sistema de canalització de l’aire.

Cap solució a curt termini

La situació crítica just després del tancament per la Covid-19 va motivar una reunió plenària el passat 15 de juny. Hi van assistir el número 2 de la Conselleria de Justícia, Joan Abad, els síndics de greuges de Catalunya i de Sabadell, Rafael Ribó i Eva Abellan, i representants de l’Ajuntament, entre els quals l’alcaldessa, Marta Farrés, i la regidora d’Urbanisme, Mar Molina. En la reunió es va constatar que no hi ha solució a curt termini. “No s’arribarà a temps per a l’estiu i tornarem a estar com l’any passat”, lamenta Molina, que demana a la Generalitat una actuació al més aviat possible: “No podem tenir un jutjat així. Cal arreglar l’aire condicionat com a solució prèvia a fer uns nous jutjats”, apunta la regidora.

Els nous jutjats són un projecte de llarg abast i, abans que res, el col·lectiu judicial –lletrats, advocats, procuradors, funcionaris, Fiscalia i la magistrada degana– exigeix substituir l’aire condicionat de “manera immediata”. En un informe conjunt dirigit al síndic de greuges, a què ha accedit el D.S., també reclamen l’obertura de les finestres de l’edifici i la col·locació de cortines opaques.

La justícia ja s’ha vist afectada per la parada de l’epidèmia i ara s’enfronta a més retards per la calor. I això es produeix en el partit judicial més gran de Catalunya després de Barcelona, amb una àrea d’atenció de 318.644 habitants. Segons les dades del 2019 (CGPJ), els jutjats de Sabadell són els segons amb més assumptes pendents de Catalunya, amb 19.245 casos per resoldre. Caldrà veure si la calor contribueix a demorar-ne més l’activitat. Un any més.

El pla per als jutjats nous, a tocar

En la trobada plenària, l’Ajuntament va tornar a plantejar la cessió d’una parcel·la del terreny lliure a l’Eix Macià, situat davant del Paddock, perquè la Generalitat hi pugui construir el nou edifici judicial. S’està pendent d’un conveni de cessió entre l’Ajuntament i el govern català, que segons les expectatives de l’executiu local podria arribar abans de l’octubre.

Des del Departament de Justícia assenyalen que s’està a l’espera que Sabadell enviï un protocol de cessió d’ús que no ha arribat. Els plans per construir uns nous jutjats es mantenen i hi ha bona sintonia entre ambdues administracions. La proposta per crear un nou equipament ve de lluny: l’any 2008, l’Ajuntament ja va fer una proposta a la Generalitat. Dotze anys després, encara és un dels projectes pendents per realitzar a la ciutat.

