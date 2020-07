Comercialment potents

El comerç sabadellenc, com el d’arreu de Catalunya i de l’Estat, ha patit molt amb la crisi de la Covid-19. Però comença a sortir-se’n, i ho fa amb velocitat, força i determinació. Segons l’indicador Pulso del Banc Sabadell, al final del procés de desescalada, les vendes al comerç de Sabadell s’havien duplicat (+97%) respecte a mitjans de maig. I en la darrera setmana, com a indicador rellevant, el comerç sabadellenc ha venut un 12,15% més que fa un any, per sobre dels ritmes que es registren en el conjunt de la comunitat autònoma (-0,58%) i de l’Estat (+0,87%).

Podem dir orgullosos, molt orgullosos, que s’han fet els primers passos per recuperar el terreny perdut, que després d’aquesta etapa grisa en matèria sanitària i també econòmica, es comencen a veure dinàmiques de recuperació. Des de la prudència, podem celebrar que la tendència estigui canviant. Però no n’hi ha prou amb quedar-nos amb les dades optimistes. N’hem d’extreure una lliçó: hem d’entendre aquesta crisi com una oportunitat per incorporar allò positiu que hem descobert. Hem de créixer en la digitalització per ser més competitius en un mercat global i potenciar el comerç de proximitat davant de les grans superfícies. Calen nous models per fer que una ciutat com Sabadell, comercialment potent, ho sigui encara més.

