És urgent posar a punt la salut abans de la tardor

A la pregunta sobre què ha passat amb els malalts crònics en l’època de la Covid-19, la Dra. Elena Díaz, metge internista del servei d’Urgències de l’Hospital Quirónsalud Vallès, respon: “Les persones que durant l’emergència sanitària han presentat un problema de salut o símptomes de qualsevol tipus, en molts casos, han decidit no acudir als centres sanitaris, o han esperat a veure el seu curs, per por al contagi”.

Analitzant l’afluència a les urgències hospitalàries, s’ha detectat que “pacients amb dolor toràcic de possible origen cardíac o dolor abdominal que podia comportar un problema quirúrgic agut, han arribat a l’hospital amb més gravetat i possibles complicacions”, explica Díaz. Durant l’estat d’alarma, podria haver-se produït un increment de la gravetat clínica en molts malalts i un ascens de la mortalitat en general.

Reprendre la prevenció i control

El nombre de morts durant la pandèmia posa de manifest la importància d’accedir als serveis de salut i de reprendre les mesures de prevenció i control de les malalties. Mentre estem preocupats per la Covid-19, altres malalties segueixen afectant la població, apunta la Dra. Díaz, qui considera que “és urgent posar a punt la nostra salut abans que arribi la tardor i un possible rebrot de la Covid”.

En aquest sentit, el Dr. Alfredo Millá, cap de servei d’Oncologia de l’Hospital Quirónsalud Vallès, aconsella que “en cap cas s’ha de posposar la visita a l’oncòleg davant la gravetat d’una demora en el diagnòstic d’un càncer o d’una recidiva”. Millá explica que “actualment en el nostre hospital disposem de diverses opcions per atendre els pacients, des de l’atenció presencial, a la telefònica o videotrucada”. Pel que fa a les patologies cardiovasculars, no consultar a temps pot tenir un impacte significatiu en l’augment de la morbimortalitat total registrada. Pacients amb patologies respiratòries com la malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC) o asma han patit descompensacions, arribant a Urgències molt apurats. També els al·lèrgics han empitjorat significativament en no anar a l’hospital i, en molts casos, automedicar-se. Aquests pacients han tornat a la consulta del seu metge.

El Dr. Isidor Marchán, cap de Servei de Traumatologia de l’Hospital Quirónsalud Vallès, al llarg d’aquesta pandèmia ha estat vetllant per la salut dels esportistes sabadellencs tot donant pautes per evitar les lesions. Marchán recomana una pràctica esportiva responsable i anar augmentant el rendiment de forma progressiva, ja que el confinament ha estat molt dur. Per la seva part, els pediatres insisteixen que s’han de recuperar les consultes de con-trol de la salut del nen, les vacuna-cions i les visites a les diferents especialitats.

