Reforç del transport públic al Vallès durant la selectivitat

L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l'àrea de Barcelona ha coordinat amb els operadors de transport públic una programació del servei reforçada per donar resposta a la mobilitat dels estudiants entre el 7 i el 10 de juliol, amb motiu de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) corresponents al 2020.

L'ATM considera que bona part de les necessitats “quedaran cobertes” per l’oferta habitual dels darrers dies, “que ja es troba al 100%”, però tot i això indica que s’apuntalaran algunes línies, sobretot aquelles que connecten amb la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a Cerdanyola. Així, Rodalies de Catalunya, servei operat per Renfe, posarà en marxa les línies R7 i R8 amb un horari especial adaptat a les necessitats de les proves.

A més, el servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) funcionarà al 100% i es farà un reforç dels agents d’estacions. També es prestarà el servei de la B6 UAB-Badia-Barberà-Sabadell amb l’horari de matí adaptat per garantir que s’arribi amb temps suficient a les PAU.

L'ATM també ha reforçat el servei a Polinyà, població amb uns intervals de pas entre autobusos “massa amplis” per arribar a la UAB amb transport públic. A partir del dilluns els autobusos de Palau-solità Sabadell que no entraven en aquest municipi passaran a fer-ho i permetran fer un transbordament a FGC-Creu Alta per arribar a la UAB.

El servei de la línia exprés e3 funcionarà al 100% amb reforços a l’hora d’accés a les PAU, i l’autobús propi de la UAB que arriba a les estacions de Renfe també funcionarà. Finalment, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la Direcció General de Transports i Mobilitat reforçaran algunes línies que arriben a instituts del seu àmbit en les hores d’accés i sortida.

