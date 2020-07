La rehabilitació d'un antic vapor permetrà crear una residència per a gent gran al Centre

L'antic vapor Casanovas, al centre de Sabadell, es convertirà en una residència per a gent gran. Es tracta d'una iniciativa que suposarà reconvertir aquest espai, gran part del qual està en desús, en un equipament que assumirà una empresa privada. La previsió és que el ple municipal d'aquest mes de juliol hi doni llum verda.

La reconversió serà possible gràcies al Pla de Millora Urbana en aquest sector de la ciutat, una finca que es troba entre la carretera de Barcelona i els carrers Duran i Sors i Ferran Casablancas. Tot i que es coneix l'edifici com a vapor Casanovas, antigament es denominava Jeroni Gibert, i està protegit al Pla de Patrimoni PEPS.

Ara, però, es preveu aprovar que l'empresa Cel Urbà S.L., que s'encarrega de fer obres noves i rehabilitacions, treballi en la recuperació de l'espai, que donarà pas a una nova residència per a gent gran. En total es disposa d'una superfície de 4.835 metres quadrats.

El sector que aborda el pla de millora es divideix en tres polígons d’actuació. El polígon 1 està integrat per la Illa Nord, on es troba el vapor Casanovas pròpiament dit. El segon està format per part de la Illa Sud, que dona amb la confluència entre carretera de Barcelona i la Gran Via, i on s’emplacen els terrenys amb la propietat més atomitzada. El tercer i últim abasta uns terrenys on s’hi emplaçarà un edifici d’usos residencials i de serveis i part de les cessions de sistemes previstes per l’àmbit del sector.

El pla consisteix a conservar i rehabilitar el Vapor Casanovas, donada la seva protecció, perquè posteriorment s'hi dugui a terme una funció de caràcter sanitari-assistencial. El termini per a dur-hi a terme els treballs és de 4 anys.

Pel que fa a l'illa que queda a tocar de la Gran Via, la previsió és mantenir-hi els usos residencials. En un termini d'entre 8 i 12 anys es traballaria en la resta d'espais que configuren el conjunt, on es preveu destinar un 30% del total a habitatge protegit.

L'edifici, història del segle XIX

El vapor Casanovas és un recinte industrial compost per una nau principal de dues plantes, la planta baixa és una estructura de pilars de fosa amb dues llums i la planta primera d’una sola llum; la xemeneia, el pati i les calderes originals de finals del s. XIX. Destaca l’estructura tipològica i les façanes, així com les calderes, actualment semisoterrades sota un munt de runa.

