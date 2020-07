La Festa Major i la Salut 2021 ja tenen data

El ple del mes de juliol aprovarà aquest dimarts les dues dates que designen la Festa Major i la Salut, les dues festivitats locals de Sabadell, per al proper any 2021. Es tracta de dos jornades que se sumen a la resta de dies que estableix el calendari festiu de Catalunya.

D'aquesta manera, la festivitat de la Salut serà el 10 de maig, que, com és tradició, cau en dilluns. D'altra banda, la festivitat de Festa Major, que també serà dilluns, serà el 6 de setembre.

Un dels elements que caracteritza el calendari per al proper any és que els sabadellencs no podran fer pont ajuntant la Festa Major i la Diada. Si bé aquest any l'11 de Setembre es divendres, l'any que ve caurà en dissabte, de manera que no serà possible organitzar un pont entre les dues festivitats.

