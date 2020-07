L'Aeroport de Sabadell guanya un nou hangar

European Aviation School (EAS) Barcelona ha iniciat la construcció d'un nou hangar a l'Aeroport de Sabadell. Es tracta d'una instal·lació que multiplica per tres la superfície disponible per a estacionament de flota a les instal·lacions sabadellenques.

Segons destaquen en un comunicat, EAS Barcelona és una de les Aeronautic Training Organisation (ATO) amb major índex absolut de creixement de l'Estat. Els treballs s'iniciaran a finals juliol d'aquest any, en virtut de l'acord de concessió subscrit recentment amb AENA. La nova instal·lació s'ubicarà al sector situat a nord-oest del recinte de l'aeroport, al costat de la nova torre de control, i ocuparà una parcel·la de més de 1.300 metres quadrats, dels quals es construiran 1.250, més altres 300 d'oficines distribuïts en dues plantes.

Així, l'obra representarà la remoció de prop de 700 tones de terres, i un cost global de l'operació que se situa al voltant del mig milió d'euros. Les dependències de nova construcció colliran les 13 aeronaus monomotors i bimotors amb què compta actualment la flota de EAS BARCELONA, a més d'un simulador FNPTII Tecnam P2006, oficina d'operacions i aules. La instal·lació permetrà, a més, futures ampliacions de flota.

La nova infraestructura s'adapta als criteris d'eficiència i sostenibilitat vigents en l'actualitat. El projecte incorpora, en aquells aspectes que es poden aplicar, els criteris d'ecoeficiència definits en el Decret 21/2006 de la Generalitat de Catalunya, relatius a l'aigua, l'energia, els materials utilitzats i sistemes constructius i residus.

Així, per exemple, els residus que es generin durant la construcció se separaran en diferents fraccions segons la seva naturalesa per facilitar la seva posterior reciclat. Actualment EAS Barcelona és la cinquena escola de formació de pilots professionals d'avió a Espanya per volum i nombre d'hores volades. Amb aquesta actuació multiplica per tres la actual superfície disponible per a estacionament de flota. La durada de la construcció serà de tres mesos, i està prevista la inauguració de les noves dependències a la segona quinzena de setembre.

