El ple insta el Govern a presentar el Pla de mandat aquest mateix any

El ple de Sabadell ha aprovat una moció del grup municipal de Ciutadans perquè el Govern presenti el seu Pla de mandat (2020-2023) aquest mateix any. Es tracta d’un text que ha presentat la moció taronja però que ha comptat amb el suport de l’executiu local (PSC i Podem).

El text reclamava que el Govern presenti durant el present any el seu Pla de mandat, i que en un termini màxim de tres mesos després de la presentació faci públic el Pla anual d'actuació i que l’estat d'execució de la mateixa sigui com a màxim en els tres mesos posteriors a acabar l’any. Per últim, també plantejava que els assessors de govern compareguin en comissió informativa per explicar les seves funcions i actuacions durant el primer any de mandat, així com per a la resta de mandats, i elaborin un informe anual de rendició de comptes.

“Lamentablement, a Sabadell un any després de començar el nou govern desconeixem quin és el seu Pla de Mandat i, en cas de tenir-lo, no ho ha presentat”, apunta el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández. “Desconeixem el paper que exerceixen els assessors de govern en el seu pla programàtic de mandat i, per tant, a quines polítiques públiques en concret es dediquen”, ha afegit.

En la seva rèplica, la tinent d’alcaldessa Marta Morell (Podem) ha defensat que en el mandat anterior, el govern va trigar molts mesos en presentar el seu pla. Ha recordat, a més, que actualment s’han trobat amb la crisi derivada de la pandèmia.

Des de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró s’ha fet seva la moció, remarcant que ells van presentar una moció en la mateixa línia, mentre que Raúl Garcia Barroso (ERC) ha destacat el per què de la importància de conèixer el pla: “Quan van tenir lloc les eleccions hi havia una opció diferent de govern, i la senyora Morell va optar pel govern actual i no el nostre, i estem especialment interessats en saber quins punts programàtics són més atractius des d’un punt de vista polític a la nostra opció”.

Morell, però li ha respost: “Un any després estic contenta del pacte amb el PSC perquè hem posat la ciutadania al centre de les nostres accions”, ha apuntat. Pol Gibert, en nom del PSC, ha assegurat que votaria a favor de la moció, assegurant que la Covid-19 no ha de ser excusa per tot: “Però tot i això, ara tenim l’ocasió de per un Pla d’Actuació Municipal amb un context actualitzat”.

