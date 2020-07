El retorn a les picines municipals, entre la prudència i l'alegria

Dilluns s'inaugurava la temporada d'estiu a les piscines municipals, un pas més que ens apropa a una relativa normalitat. Ahir, a les piscines municipals hi havia centenars d'històries diferents. Així ho van viure aquests tres sabadellencs:

Arturo López: “Als jubilats ens han fet la guitza”

L’Arturo ha passat de pagar 23 euros mensuals per a l’abonament de jubilat per anar a la piscina, a pagar-ne 10,5 a la setmana si hi va cada dia, com ha fet cada any, el que suposa pràcticament el doble. “No vindré cada dia, no es pot”, preveu López, que lamenta que “als jubilats ens han fet la guitza”. No acaba d’entendre ben bé la dinàmica d’aquest any. Per a ell, anar a la piscina municipal és quelcom més que “un bassal per remullar-se”. És “un centre de vida social i de salut molt important per a la gent gran”.

María Ángeles Ayllón i Elsa: “Necessitem una mica de llibertat, ho faig per ella”

Mare i filla volen començar a viure l’estiu. A la María Ángeles no li fa especial il·lusió tornar a la piscina pel context actual, però ho fa per l’Elsa: “Necessitem una mica de llibertat, estar tancades a casa quan totes dues tenim vacances no és el millor pla”, diu. Aquest cop, no vindran cada dia. “És pura precaució”, explica la mare. El que més troba a faltar l’Elsa és socialitzar amb els seus amics. Ara, però, tenen hora d’entrada i de sortida. S’ha acabat això de quedar-se fins que el cos digui prou.

Modesto Alba Moreno: “Tot això m’és molt nou, ja no vindré cada dia”

El Modesto va a la piscina per fer els exercicis per millorar la mobilitat de la cama. Això d’estirar-se a la tovallola panxa enlaire i torrar-se al sol no va amb ell. S’hi està una estona i torna cap a casa. Així, no el preocupen gaire les noves mesures de distància de tovallola a tovallola. Però reconeix que “tot això m’és molt nou” i que no vindrà cada dia. No acaba d’estar gaire convençut amb el sistema d’entrada per Internet: “M’hi he d’acostumar, però és un enfarfec”.

