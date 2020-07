Seguen contra la “inacció” al bosc de Can Deu

Un grup de veïns del nord de Sabadell van protestar ahir a la tarda contra la “inacció” de l’Ajuntament en les tasques de jardineria del bosc de Can Deu. I ho van fer armant-se de dalles i falçs: “Si no ho fan ells, no ens queda més remei que fer-ho nosaltres”, expliquen.

Així, van aprofitar per fer un cèrcol al voltant dels 350 pins pinyoners i alzines que els mateixos veïns van replantar l’any anterior i van segar les males herbes que han crescut recentment per les últimes pluges. Ho feien amb un doble propòsit: facilitar el creixement dels arbres i condicionar el bosc per evitar els incendis d’estiu.

“Perill d’incendi”

El portaveu de la plataforma Salvem el Bosc de Can Deu, Ricardo Roso, va aprofitar per denunciar que “la falta d’interès de l’administració local”. Roso assegura que van sol·licitar que “l’Ajuntament es fes responsable pel perill d’incendi que suposa aquesta deixadesa”. Els voluntaris que ahir segaven la zona de Vallehermoso de Can Deu asseguren que “el bosc mai no havia tingut les males herbes tan altes”.

Ara per ara, els matolls han crescut per sobre dels arbres replantats i “els impedeix que hi arribi la llum del sol”, explica Alberto Beltran, que demana més manteniment i un pla de futur per al bosc. “Tornarem els cops que calgui a tenir cura del bosc, però no és la nostra feina”, apunta una altra voluntària, Mari Carmen Porras.

En aquest sentit, han criticat la política de prevenció d’incendis municipal i també la iniciativa de l’Ajuntament d’instal·lar l’autocine a les portes del bosc. “Això es tradueix en més brutícia i en més risc d’incendis. Una cigarreta, un mal ús de l’espai... és un perill, tenint en compte les condicions d’aquest pulmó verd”, lamenta Eduardo Torres, des de l’associació de veïns de Sant Julià.

