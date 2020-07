“D’aquí a tres anys serem els millors d’Espanya”

Ara farà dos anys que es va conèixer que Álex López seria l’encarregat d’agafar el timó de la secció de natació després de la polèmica sortida de Bart Kizierowski. De tarannà tranquil, aquest manxec, natural d’Albacete, espera convertir, de nou, el Club en referent a l’Estat espanyol d’aquí a tres anys apostant pel planter sense renunciar a l’arribada de talent de l’exterior. Paral·lelament, haurà d’afrontar una situació totalment inèdita: la preparació d’un cicle amb dos Jocs Olímpics. El primer, l’any vinent a Tòquio.

En quines línies treballa l’equip que lideres? La meva idea des del principi sempre ha estat professionalitzar la secció. I amb més motiu quan es tracta d’un club en què la natació de competició ha estat o és l’eix principal. Quan ho vius des de dins, però, et trobes amb moltes inèrcies i aquí és on estem incidint. El Club ha tingut una tradició molt llarga en què, com a club de competició dur, com sempre s’ha dit, es tenia la fama que l’entrenador era autoritari. I ara tot això ha canviat. El primer que calia era buscar un grup de tècnics que se sentissin identificats amb el projecte i a partir d’aquí començar a construir.

I per on s’està ‘construint’? Podries acotar-ho més? A tall d’exemple, d’una banda, l’escolarització post-Santa Clara. Ens havíem trobat que un cop els nedadors acabaven l’ensenyament obligatori a l’escola del Club, era molt complicat compaginar els estudis i l’esport d’alta competició, i ara la situació ha canviat. Gràcies a aquest treball aconseguim que els infantils-júniors no es vegin abocats a deixar la natació. D’altra banda, a estructurar la secció en l’àmbit esportiu. És a dir, apostar per un model en què prevalgui tenir un planter potent en lloc d’anar a buscar resultats immediats en categories inferiors, per exemple. Aquesta és la filosofia que vol el Club i hem de treballar perquè l’endemà puguem recollir els fruits d’aquests darrers anys.

Això pel que fa al planter, però i al primer equip? Se seguirà aquesta filosofia? El planter serà la base del primer equip, però això no vol dir que es tanqui la porta a incorporacions. Està molt bé –planter–, però no estarem esperant que els nois i les noies facin el salt. Ara la tendència ha canviat i són els nedadors els que volen venir atrets per les instal·lacions i el cos tècnic. Això és positiu perquè et dona visibilitat i fa que el jovent vulgui venir. Sense anar més lluny, de cara a l’any vinent tenim la possibilitat d’incorporar tres joves nedadors amb gran projecció. Ho tenim tot com a club per ser els millors d’Espanya d’aquí a tres anys.

Com ha viscut aquests darrers mesos marcats per la Covid-19? Ho recordaré sempre. Aquell divendres mentre estàvem fent un entrenament molt dur, em vaig adreçar als nedadors i els vaig dir: mentre hi hagi un 0,1% de possibilitats de disputar-se [l’Open], qui vulgui, que es tiri a la piscina. I tothom s’hi va tirar. Quan quedaven 30 minuts, ens van comunicar que se suspenia, però cap dels nedadors va voler sortir de l’aigua. Va ser una llàstima perquè tot anava rodat i els nedadors explicaven que mai havien nedat tan de pressa. Durant el confinament m’ha anat molt bé per conèixer els nedadors. Alguns d’ells, com la Marina, la Cata, Castejón o el Sergio, han tornat millor de com van marxar a casa.

I amb la suspensió de Tòquio 2020? Fins que no es va fer oficial van ser unes setmanes de neguit en saber que potser no s’arribaria en un estat òptim a la cita. Un cop ens en vam assabentar, va ser un alleugeriment per a la Marina, que ràpidament ens va servir per dir-nos: som-hi! Tenim un any per arribar-hi encara millor.

Quins efectes tindrà en la planificació de la temporada 20/21? Entrenarem fins al 23 d’agost i després farem deu dies de vacances i ens hi tornarem a posar a principi de setembre, i iniciarem un cicle fins a la Copa d’Espanya del desembre. Amb l’entrada d’any nou, farem un cicle força llarg fins a l’Open, que servirà per saber qui es classifica de cara als Jocs Olímpics, juntament amb l’Europeu. Ara com ara encara no tenim dates oficials de les competicions estatals.

MENYS PRESSUPOST

Durant el confinament, el Club Natació Sabadell ha treballat intensament establint diverses línies de treball per mantenir i sostenir el nivell esportiu. Tot i la contenció en la despesa al voltant dels 250.000 euros, que afectarà, principalment, les seccions d’aigua, no es preveu que es deixi de lluitar pels objectius esportius.

