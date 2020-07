SORTEIG: El Diari de Sabadell et convida al concert d'estiu de Cerdanyola del Vallès

L'Agrupació Musical de Cerdanyola del Vallès (AMCV) ha optat per celebrar el tradicional concert d'estiu del Castell de Sant Marçal, això sí, amb dates canviades, format reduït per preservar la distància de seguretat entre assistents i amb una doble sessió de divendres i dissabte, en lloc de l'habitual concert únic. Tradicionalment, aquesta és una cita que suposa el tret de sortida a l'estiu cultural a la ciutat, pels volts del 28 de juny, però per la pandèmia ha fet impossible convocar el concert de manera habitual.

Aquest any, sota el títol El concert d’estiu que et mereixes, l’AMCV organitza un homenatge musical als jardins del Castell de Sant Marçal. L’objectiu és el d’agrair a la ciutadania de Cerdanyola del Vallès i de la comarca el seu esforç durant els mesos de pic de la pandèmia i reivindicar que la cultura també és un bé de primera necessitat en la crisi actual, motiu pel qual cal defensar-la.

El Diari de Sabadell sorteja dues entrades per al concert, que se celebrarà el dissabte 18 de juliol: ens heu d'enviar un correu electrònic a sabadell@diaridesabadell.com, en què cal indicar-nos el nom i cognom d'un participant i un telèfon mòbil de contacte. Teniu temps fins al divendres 10 de juliol.

