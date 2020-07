Vuit ferits i 30 desallotjats en un aparatós incendi a l'Eixample de Sabadell

Set persones han hagut de ser ateses per inhalació de fum en un incendi que aquest matí s'ha originat en un local abandonat de l'Eixample de Sabadell. Els fets han passat a les 5.06 h al número 5 del carrer Salvany, i ha obligat a desallotjar un edifici sencer.

El fum s'ha escampat ràpidament i ha afectat l'immoble que es troba al número 121 de l'avinguda Barberà. Per aquest motiu, s'ha procedit a desallotjar l'immoble, amb un total de 30 veïns afectats.

Un cop fora de l'edifici, s'ha hagut d'atendre diversos dels veïns per afectacions de diferent grau, totes elles per inhalació de fum. Dues d'elles han necessitat oxigen al mateix lloc de l’incendi, tres més han estat assistides i traslladades al CUAP Sant Fèlix, i dues han estat traslladades a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi per rebre l’assistència en una càmera hiperbàrica.

A més, una dona de 81 anys ha quedat ferida en caure a terra quan sortia de l'immoble. Per aquest motiu també ha estat traslladada al CUAP Sant Fèlix.

Finalment, el foc s'ha donat per extingit a les 7.15 h, i els veïns de l’immoble han pogut tornar als seus respectius habitatges. En total hi han participat quatre dotacions dels bombers, sis ambulàncies del SEM, quatre unitats de la Policia Municipal i els serveis de neteja viària municipals.

