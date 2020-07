L’Aeroport de Sabadell és un orgull per a la ciutat. Una joia d’altres temps que s’ha sabut reconvertir i especialitzar fins a convertir-se en una infraestructura imprescindible per a l’aeronàutica catalana i espanyola. La construcció d’un nou hangar a les instal·lacions sabadellenques per part de l’escola EAS Barcelona és una prova més del que expliquen les escoles de vol i el mateix president de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell: després de l’aturada per la Covid-19, hi ha demanda, la mateixa que abans i més i tot.

Hi ha optimisme. Aquesta energia positiva dels agents principals de l’aeroport envia un missatge encoratjador als veïns de la ciutat. Malgrat les males xifres –en el període entre el gener i el juny del 2020 s’ha produït una caiguda en les operacions del 45%–, hi ha agents implicats, profundament bolcats, a mantenir i enlairar un dels pols econòmics de la ciutat. L’Aeroport és una infraestructura amb majúscules, que ha superat la duresa del pas de les dècades, ha viatjat del passat al present, i ha estat capaç de superar l’embat de la Covid-19. I ara torna a dibuixar un futur carregat d’esperança i d’il·lusió.

