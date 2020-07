Sentmenat reclama a Educació l’obertura d’una segona escola pública

Sentmenat és l’únic poblede Catalunya que, amb més de 9.000 habitants, només té una única escola pública. “Estem a petar”, descriu la situació que s’hi viu i és, alhora, el lema de la protesta que encapçalen centenars de famílies i els mestres de l’escola Can Sorts. Han reiterat a Educació que s’obri un altre centre per poder descongestionar el que ja hi ha. Des de fa 10 anys, acull tres línies en la majoria de cursos, quan només té capacitat per a dues. Els espais han quedat petits.

“No hi cap ningú més. Tota l’escola s’ha hagut de reaprofitar. Tenim tots els espais ocupats i es perden les classes específiques”, denuncia l’alcalde del municipi, Marc Verneda. Un informe encarregat per la Direcció General de Centres Públics ha avaluat el dèficit d’espai i ha determinat que faltarien 420 metres quadrats perquè l’escola de gairebé 650 alumnes fos apte per tenir tres línies, tal com està funcionant ara. A Polinyà, municipi veí amb un nombre similar d’habitants, hi ha tres escoles públiques.

Un centenar de persones van sortir al carrer aquest dimarts per denunciar la situació. El mateix dia, el director de Serveis Territorials d’Educació del Vallès Occidental, Jesús Viñas, es va reunir amb personal docent, representants polítics i famílies. A sobre la taula, el Departament va posar la possibilitat d’ampliar l’actual escola amb un edifici al pati, unes obres que rondarien el milió d’euros de pressupost. La proposta va ser rebutjada, ja que es considera que encara massificaria més l’escola. L’alcalde, a més, apunta que hi ha previsió que Sentmenat creixi demogràficament en els pròxims anys, per la qual cosa veu més necessari un nou centre.

Algunes famílies, a conseqüència de la situació, han optat per buscar un centre fora del municipi o per portar els fills en una escola concertada. “En un poble com Sentmenat no hi ha d’haver escoles de tres línies”, lamenta Judit Permanyer, una de les mares de la plataforma que s’ha articulat per denunciar la situació.

De cara al 2021?

L’Ajuntament de Sentmenat, el 2007, ja va cedir a Educació un terreny de 8.000 metres quadrats per a la nova escola. El govern local apunta que, a més, el departament es va comprometre en una reunió de l’any passat a realitzar el projecte. Ara, però, s’argumenta la baixada de matriculació a P3 per no tirar-lo endavant.

En qualsevol cas, de cara al 2021, Viñas ha emplaçat l’alcalde i el regidor d’Educació de Sentmenat a una reunió amb el conseller Josep Bargalló.

