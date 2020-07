La fiscalia demana sis anys de presó per a un home que va provocar cinc incendis a Montcada l'estiu passat

La fiscalia demana sis anys de presó per a un home que va provocar cinc incendis al Turó de Montcada, que pertany al Parc Natural de la Serra de Collserola, l'estiu del 2019. El més gran va cremar 700 metres quadrats.

Els va provocar entre l'1 de juliol i el 4 d'agost. Un membre dels Agents Rurals va detenir-lo el dia 6 quan intentava causar el sisè foc, amb un matalàs ple d'escuma i un artefacte incendiari. A efectes pràctics, la detenció de l'individu la va practicar la Policia Local, que es va desplaçar fins el lloc.

Concretament, a l'home, de 58 anys, de nacionalitat espanyola i amb domicili a Montcada i Reixac, se li atribueixen els incendis provocats durant els dies 1,17,25 i 31 de juliol i 4 d'agost a la mateixa zona del Turó de Montcada. Els Agents Rurals, a partir del tercer incendi, en observar que hi havia característiques similars i que tots s'havien originat a la mateixa zona, van iniciar un dispositiu especial de vigilància que va permetre identificar el seu autor dies després.

A més de la pena de presó, la fiscalia demana una multa de 4.320 euros, a més d'una indemnització als Bombers de 4.799 euros (més interessos) per la feina que van haver de fer per sufocar els focs. En total hi van participar 99 bombers que van dedicar-hi 90 hores, així com 24 vehicles terrestres, que hi van treballar 19 hores.

