L'autocar arlequinat marxa a terres andaluses amb quilos de material

Setmana de play-off. Ara ja va de debò. S'olora l'aroma de partit transcendental i la logística també s'ha posat en marxa. L'expedició del Centre d'Esports, amb 28 jugadors -inclosos els que no tenen fitxa, Jesús Olmo i Antonio Romero-, cos tècnic i auxiliars viatjarà dimecres en un vol regular Barcelona-Màlaga a primera hora de la tarda. Però abans, aquest dimarts, ho farà l'autocar arlequinat, amb els seients gairebé buits, però carregat amb quilos de material i el seu responsable, l'incombustible Jordi Bransuela, al capdavant.

Què s'emporta el Sabadell per afrontar el play-off? Doncs com tot és atípic, la previsió es fa amb la hipòtesi d'estar-hi 12 dies a terres andaluses. Això voldria dir arribar a la final per l'ascens. La zona de tribuna era un escampall de tota mena de material que es va col·locar a la bodega de l'autocar que cobrirà el trajecte de més de 1.100 quilòmetres fins a l'hotel d'Estepona on es muntarà el quarter general. Motxilles, els tradicionals baguls dels desplaçaments, dues neveres, una llitera, un carretó de transport, 4 equipacions de joc, molta roba i utensilis d'entrenament, material dels fisioterapeutes, 20 pilotes... També van viatjar les maletes personals dels jugadors i cos tècnic per estalviar-se l'operació de facturació a l'aeroport i guanyar temps.

L'element més sorprenent que es podia trobar entre tantes bosses era una cadira. En realitat, un seient gris de la graderia de l'Estadi creualtenc. Quin era el motiu? "La idea és que simbolitzi l'afició que no podrà estar allà amb nosaltres i segur ens donarà el suport des de la distància. La posarem al vestidor i servirà perquè el jugador agafi força i energia quan surti al terreny de joc", explica Jordi Bransuela. De fet, l'últim contacte entre l'equip i l'afició serà dimecres al migdia quan surti en direcció a l'aeroport de Barcelona. Representants de les penyes han organitzat un acte d'acomiadament perquè els jugadors notin el seu caliu. Acompanyaran l'autocar des de la zona de tribuna fins a l'Eix Macià.

En l'aspecte esportiu no hi ha cap novetat. Antonio Hidalgo podrà comptar amb tota la plantilla i s'emportarà un total de 26 jugadors amb fitxa. Els del filial i juvenil Marc Bellalta, Gerad Marquillas, David Astals i el porter Froilán Leal completaran la convocatòria. Cal recordar que hi haurà la possibilitat de fer cinc canvis durant els 90 o 120 minuts en cas de pròrroga. Per la seva part, l'At. Madrid B ja es troba a Marbella iniciant la seva preparació. De moment ha desplaçat a 22 futbolistes, però probablement s'incorporaran dos més, Manu Sánchez i Riquelme, el cap de setmana si no són convocats pel 'Cholo' Simeone per l'última jornada del primer equip matalasser.

