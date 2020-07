Arrenca la campanya Mulla't per l'esclerosi múltiple a Sabadell

L'edició d'aquest any de Mulla't per l'esclerosi múltiple, que ja és la 27a, està sent diferent. Però no s'ha volgut deixar passar l'ocasió de continuar celebrant-la per ajudar a aconseguir fons i a visibilitzar aquesta malaltia. La campanya ha aterrat aquest diumenge a les quatre piscines de Sabadell que hi participen, on s'han realitzat diverses activitats per recollir diners: a la Bassa, el Club de Tennis, el Cercle Sabadellès i el Club Natació Sabadell.

L'inici de la campanya, organitzada per la Fundació Esclerosi Múltiple, normalment se simbolitzava amb un salt massiu a la piscina. Aquest any, per raons d'higiene i seguretat, no ha pogut ser així. A la Bassa, s'hi ha instal·lat un espai promocional per vendre productes i, com a les altres piscines, s'ha animat a nedar metres solidàriament. A les 12 h, l'alcaldessa, Marta Farrés, juntament amb regidors de l'equip de govern i de l'oposició, ha estat present en la posada en marxa de la campanya.

"Tot i que aquests dies només parlem de la Covid, hi ha malalties, com en aquest cas l'esclerosi múltiple, que necessiten investigació, inversió i recursos mèdics", ha expressat l'alcaldessa a la Bassa. També ha admès que aquest any la campanya és "atípica", però això no impedeix que "el compromís es mantingui intacte" i que sigui "importantíssim" donar visibilitat a la malaltia.

La campanya, en què participen 150 piscines de Catalunya, ofereix la possibilitat de fer un mulla’t virtual i d’adquirir els articles solidaris a la botiga virtual. Diumenge al vespre, les donacions superaven els 185.000 euros. S'allargarà durant tot l'estiu.

