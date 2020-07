Talent amb lideratge i visió innovadora de Km0

El talent és el valor més preuat per a les empreses. Sovint es parla de fórmules per atreure talent internacional, oblidant-se del que ja tenim a prop de casa. A la demarcació de Sabadell, hi ha molts joves amb alt potencial que necessiten una oportunitat per participar en projectes empresarials.

El sabadellenc Víctor Jurado i la matadeperenca Ivet Riba, tots dos de 23 anys, tenen aquest perfil. Amb un bon expedient acadèmic, un nivell alt d’anglès i competències clau com una visió innovadora, dots de comunicació, capacitat d’automotivació i autolideratge. Per això, formen part dels 34 joves titulats que Caixabank ha incorporat en el marc de la primera edició del programa d’atracció de talent New Graduate Talent Program.

Han estat escollits després de superar un exigent procés de selecció, en què es van inscriure més de 2.300 candidats d’arreu d’Espanya. Jurado es mostra agraït per l’oportunitat: “Això em dona forces, vull sentir-me útil, aportar el meu gra de sorra i oferir un nou punt de vista”, assenyala el jove sabadellenc. En la mateixa línia, Riba admet que se sent “molt afortunada i més amb això que està passant, és una oportunitat d’or, per a mi és com fer un màster”.

Una experiència de dos anys

Ivet Riba va acabar la carrera d’Enginyeria Industrial i, en lloc de cursar un màster, va apostar per buscar altres oportunitats. “Estar en un entorn on hi ha professionals molt diferents de caixa i estar utilitzant una metodologia d’empreses de Silicon Valley em donarà una manera nova de pensar a l’hora d’enfocar els treballs en equip”, valora la matadeperenca.

Per la seva banda, Víctor Jurado va estudiar ADE en anglès a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), que oferia una doble titulació amb Enginyeria d’Organitzacions del Politècnic de Torí (Itàlia). El sabadellenc es va graduar com a enginyer al centre italià i només havia de fer el Treball de Final de Grau (TFG) per acabar la carrera a la UIC i va decidir buscar pràctiques. Va ser així com va aparèixer el programa de Caixabank.

Els dos participants, que van començar a treballar el juny en aquest programa, estaran vinculats a l’entitat financera per a un període de dos anys. “Hi soc per aprendre i no descarto quedar-me perquè hi ha molta projecció”, afirma Jurado.

